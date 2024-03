Tesla-Chef besucht Werk nach Anschlag Elon Musk hält an Fabrik-Ausbau in Brandenburg fest

Tesla-Konzernchef Elon Musk ist für einen kurzfristigen Besuch des einzigen europäischen Werks des Herstellers in Grünheide in Brandenburg. Der Unternehmer landete am Mittwochvormittag am Hauptstadtflughafen BER, fuhr weiter auf das Werksgelände und wurde dort von zahlreichen Beschäftigten begrüßt und bejubelt.

Auf die Frage, ob er am Wachstum der Fabrik festhalte, antwortete Musk: „Ja, absolut.“ Später erklärte er zudem „Deutschland rocks“. Der Tesla-Chef besuchte das Werk gemeinsam mit seinem Sohn. X Æ A-XII.

In einem Veranstaltungszelt sprach Musk zur Belegschaft, er erntete teils frenetischen Beifall. In seiner Rede schwor er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. „Sie können uns nicht aufhalten“, sagte er.

Unbekannte hatten in der vergangenen Woche einen Anschlag auf Teslas-Stromversorgung verübt und das Werk lahmgelegt.

Werksleiter André Thierig bedankte sich für die Kundgebung am vergangenen Samstag. „Die Bilder gingen um die Welt“, sagte er. „Wir haben gezeigt, wir stehen zusammen.“ Zudem versprach er der Belegschaft jährliche Gehaltsanpassungen und ein neues Bonus-System. Dazu bedürfe es keines Tarifvertrags, sagte er. Außerdem versprach er Sonderkonditionen für das Leasen von Teslas aus dem Werk.

Thierig betonte: „Ihr leistet Großes.“ „Mit der Frühschicht sind wir wieder die volle Belegschaft und produzieren auch wieder“, hieß es auf Anfrage.

Die Mitarbeiter seien froh über die Wiederaufnahme der Produktion, sagte die Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz, im RBB-Inforadio. Sie könne große Erleichterung bei den Angestellten spüren. „Die Leute freuen sich, wieder zur Arbeit kommen zu können.“

In der Fabrik sind rund 12.500 Menschen beschäftigt. Auch das Kantinenproblem sei gelöst worden, sagte Thierig. Es klang wie die Betriebsversammlung eines ganz normalen Unternehmens.

Elon Musk mit seinem Sohn auf dem Gelände der Tesla-Fabrik in Grünheide in Brandenburg. © THORSTEN METZNER TSP

Am Werk ertönte laute Musik. Dadurch sollte verhindert werden, dass die Worte von Musk und Thierig nach außen drangen.

Und die Politik? Vor Ort kursierten Gerüchte, dass es vielleicht doch ein Treffen mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) geben könnte. Eine Bestätigung lag nicht vor.

Produktion wieder angelaufen

Die Tesla-Fabrik in Grünheide ist seit Montagabend wieder am Netz. Am Mittwochmorgen lief die Produktion wieder an. Ein Brand an einem Hochspannungsmast in der Nähe der Tesla-Fabrik in Brandenburg hatte in der vergangenen Woche die Stromzufuhr für das Werk und zahlreiche Haushalte unterbrochen.

In diesem Flugzeug kam Elon Musk in Deutschland an. © REUTERS/Christian Mang

In einem Schreiben im Internet bekannte sich die vom Verfassungsschutz Brandenburg als linksextremistisch eingestufte Organisation „Vulkangruppe Tesla abschalten!“ zu der Tat. Die Polizei stufte das Bekennerschreiben als authentisch ein.

Tesla, Erweiterung, Infografik © Tagesspiegel, Land Brandenburg, Tesla I Stand: Januar 2024 I Grafik: Tagesspiegel/Rita Böttcher

Der Generalbundesanwalt ermittelt unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Der Milliardär sprach am Mittwoch von einem „Angriff von Ökoterroristen“. Er betonte, dass seine Firma diejenigen sei, die für die Zukunft des Planeten arbeite.

Nach Äußerungen des Tesla-Werksleiters, André Thierig, führte der Anschlag zu Sorgen in der Belegschaft. Manche Mitarbeiter fragten ihn, „ob es gefährlich ist, außerhalb des Werks Tesla-Kleidung zu tragen“, sagte er der „Wirtschaftswoche“.

Ganz in der Nähe der Fabrik protestieren Umweltaktivisten gegen Tesla und gegen Elektromobilität. Die Polizei duldet das Camp mit Baumhäusern vorläufig bis zum 15. März. Mit der Besetzung seit Ende Februar will die Initiative „Tesla stoppen“ eine Rodung des Waldstücks im Zuge einer Erweiterung des Tesla-Geländes verhindern. Die Initiative gab an, sie habe mit dem Anschlag nichts zu tun.

Die Initiative „Tesla stoppen“ protestiert in einem Kiefernwald bei Fangschleuse gegen die mögliche Erweiterung der Tesla-Fabrik. © dpa/Sebastian Gollnow

Die Aktivisten bereiten sich auf eine mögliche Räumung des Waldstücks vor, das dem Land Brandenburg gehört. SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller forderte von Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Umweltminister Axel Vogel (Grüne), das Protestcamp am Freitag zu räumen, da es sich um Privatgelände handle.

Die Fabrik des US-Elektroautobauers stand für mehrere Tage still, den Schaden bezifferte Werksleiter André Thierig auf einen hohen neunstelligen Betrag. Pro Tag habe das Unternehmen mehr als 1000 Fahrzeuge nicht produzieren können. (mit AFP, Reuters und dpa)