In der Charlottenburger Schlosspark-Klinik, einem Privatkrankenhaus unweit des Charlottenburger Schlosses, hat sich am Dienstag gegen 19 Uhr ein tödlicher Angriff ereignet. Laut Polizei kam dabei der Arzt Fritz von Weizsäcker ums Leben. Er ist der Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Der Täter habe ihn und eine weitere Person mit einem Messer attackiert. Das zweite Opfer wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen in der Schlosspark-Klinik fest.

Von Weizsäcker hielt am Abend einen Vortrag im Krankenhaus, der Angriff ereignete sich währenddessen. Der 59-Jährige ist seit 2005 Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin in der Schlosspark-Klinik.

Laut Polizei blieben sofort eingeleitete Reanimationsversuche erfolglos. Die Berliner Feuerwehr twitterte, dass die zweite Person mit Notarztbegleitung in ein anderes Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich demnach um einen Gast im Publikum, der bei der Attacke eingreifen wollte.

Angaben zu dem Tatverdächtigen wollte die Polizei zunächst nicht machen. Die 8. Mordkommission ermittelt.

FDP-Chef Christian Lindner teilte noch am Abend auf Twitter seine Trauer über den Tod von Fritz von Weizsäcker. Er schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: „Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben.“

