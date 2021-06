Bei einem Unfall zwischen einem Mountainbiker und einem Auto in Rahnsdorf, Bezirk Treptow-Köpenick, ist der Radfahrer tödlich verletzt worden. Zuerst berichtete die rbb-Abendschau am Montag. Die Polizei bestätigte den Unfall auf Nachfrage.

Der Radfahrer sei aus einem Waldstück auf die Straße gefahren und seitlich in das Auto gekracht. Die Berliner Feuerwehr schrieb auf Twitter am Montagnachmittag von einem Unfall im Alten Fischerweg in Rahnsdorf, bei dem Rettungskräfte eine Person wiederbeleben mussten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mountainbiker zwischen 35 und 40 Jahre alt, der Autofahrer war 81. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.