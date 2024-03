Traditionelles Anbaden Unerschrockene Berliner schwimmen im kalten Wannsee

Beim traditionellen Anbaden für die Sommersaison im Strandbad Wannsee sind am Karfreitag erste Menschen in das noch sehr kalte Wasser gegangen. Das Bad öffnete am Vormittag um 10 Uhr, kurz danach tummelten sich schon die ersten Badegäste im Wannsee in Berlin.

Einige waren in üblichen Bikinis und Badehosen erschienen, andere trugen Kostüme oder bunte Mützen. Das Bad hatte zwei mobile Saunen aufgestellt, um verfrorene Menschen wieder aufzuwärmen.

Ein Junge schaut aus einer der mobilen Saunen. © REUTERS/LISI NIESNER

Mehr Andrang wird besonders am Samstag erwartet, wenn es Sonnenschein und 22 Grad warme Luft geben soll. Dann können die Strandkörbe kostenlos genutzt werden.

Das Bad hatte angekündigt, an Kinder am Eingang Süßigkeiten zu verteilen und Ostersonntag oder Ostermontag kleine Überraschungen im Bad zu verstecken. Der Besuch des Bades ist über die Ostertage kostenlos von 10 bis 18 Uhr möglich. (dpa)