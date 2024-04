Trug der 29-jährige Vater ein Messer? Gericht weist Klage von Witwe nach tödlichem Polizeieinsatz ab

Rund siebeneinhalb Jahre nach einem tödlichen Polizeieinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Moabit ist die Witwe des erschossenen Asylbewerbers mit einer Klage gegen das Land Berlin gescheitert. Das Landgericht Berlin hat ihre Forderungen zurückgewiesen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch nach dem zweiten Verhandlungstermin auf Anfrage mitteilte. Gründe, warum die Klage in dem Zivilprozess abgewiesen wurde, konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.