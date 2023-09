Überfall am Bahnhof Lichtenberg Berliner Polizei sucht mit Bildern nach vier mutmaßlichen Räubern

Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei vier mutmaßliche Räuber. Die Männer sollen am 11. Mai dieses Jahres gegen 21.30 Uhr einen 42-Jährigen und einen 34-Jährigen am S- und U-Bahnhof Lichtenberg getreten, geschlagen und ausgeraubt haben.

Die Tatverdächtigen sollen laut Polizei zunächst den 42-Jährigen geschlagen und an seiner Bauchtasche gerissen haben. Als er zu Boden ging, entwendeten sie ihm seine Geldbörse und eine Armbanduhr.

Als ihm sein 34-jähriger Begleiter zur Hilfe kommen wollte, soll er von den Männern geschlagen und mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen worden sein. Er erlitt dadurch Schnittverletzungen an der Hand.

© Polizei Berlin

Eine Zeugin, die die Tat beobachtet hatte, rief laut um Hilfe. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Räuber über den Bahnhofsausgang zur Siegfriedstraße in Richtung Frankfurter Allee.

Die Polizei will nun wissen, wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen und wer die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen hat. Die Behörde bittet Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Treptow unter den Telefonnummern (030) 4664-373100 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-371100 entgegen. Auch per E-Mail an Dir3raub@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Berliner Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)