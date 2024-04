Tagesspiegel Plus Übergriff in Berlin-Steglitz : 37-Jährige an Bushaltestelle antisemitisch beleidigt und geschlagen

In Steglitz ist eine 37-Jährige an einer Bushaltestelle von einem Mann antisemitisch beleidigt und geschlagen geworden. Sie erlitt Verletzungen am Kopf und musste in eine Klinik.