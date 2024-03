Unfall in Prenzlauer Berg 18-Jähriger fährt Radfahrerin an – Frau schwer verletzt

Ein Autofahrer hat eine Fahrradfahrerin in Prenzlauer Berg angefahren. Die 24-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte.

Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete demnach, wie der 18-Jährige am Donnerstagabend ein anderes Fahrzeug überholte und dann auf eine Sperrfläche und den Fahrradstreifen geriet. Dort erfasste er laut Polizei die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin, die daraufhin stürzte.

Nach Polizeiangaben fuhr der 18-Jährige noch kurz weiter, bog in eine Nebenstraße ab und hielt dann an. Die zivilen Einsatzkräfte waren dem jungen Mann gefolgt und begleiteten ihn zum Unfallort zurück. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)