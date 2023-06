Unfall mit vier Autos in Berlin Dreijährige erleidet Kopfverletzungen bei Kollission

In Mahlsdorf sind am Donnerstagnachmittag mehrere Autos an einem Unfall beteiligt gewesen. Ersten Informationen zufolge fuhr eine 46-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr in der Straße Alt-Mahlsdorf stadtauswärts. Weil der Verkehr stockte, entschied sie sich, von der Linksabbieger- auf die Geradeausspur zu wechseln.

Zeitgleich fuhr auch ein 39-Jähriger von der rechten in die mittlere Geradeausspur. Die Kollision führte dazu, dass beide die Kontrolle über ihre Autos verloren und mit je einem weiteren Wagen zusammenstießen. Als Folge dessen kam es zu einer weiteren Kollision mit einer Ampel.

Der 39-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein dreijähriges Mädchen erlitt Kopfverletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. (Tsp)