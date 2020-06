Mit einer neun Kilometer langen Menschenkette demonstriert das Bündnis „Unteilbar“ an diesem Sonntag in Berlin gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus. Teilnehmer haben am Nachmittag am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte begonnen, ein „Band der Solidarität“ zu spannen.

Die Menschenkette soll vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Berlin-Neukölln führen.

Wegen der Corona-Pandemie sollen sich die Menschen mit Abstand aufstellen. Die Veranstalter, ein Bündnis aus 130 Initiativen und Gruppen, wollen darauf achten, dass alle Teilnehmer Mundschutz tragen. Ersten Beobachtungen zufolge wird die Auflage, einen Mundschutz zu tragen, am Brandenburger Tor eingehalten.

Bei der Polizei sind 5000 Teilnehmer angemeldet. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte gesagt, man sei aber auch auf bis zu 20.000 Menschen vorbereitet. 1200 Polizeikräfte sind im Einsatz.