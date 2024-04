Tagesspiegel Plus Unterrichtsausfälle sind wahrscheinlich : In Berlin droht am 22. Mai ein neuer Warnstreik an Schulen

Die Lehrergewerkschaft GEW hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Ziel des Streiks ist es unter anderem, kleine Klassengrößen an Berlins Schulen durchzusetzen.