Im Prozess um den sexuellen Missbrauch der damals 12-jährigen Franziska durch ihre Eltern hat das Landgericht die Mutter zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der ebenfalls angeklagte Lebensgefährte muss für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Mit seinem Urteil blieb das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Entziehung einer Minderjährigen hatte die Anklagebehörde für den 48-jährigen Partner der Mutter zehn Jahre Haft beantragt. Für die 45-Jährige forderte sie eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Die Staatsanwaltschaft werde in Revision gehen, kündigte eine Sprecherin an.

Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit widersprüchlichen Aussagen des Opfers und keiner „Aussagekonstanz“ des Mädchens bei Vernehmungen sowie gegenüber Sachverständigen. So habe die Kammer einzelne Taten nicht genau zuordnen können.

Wie berichtet war Franziska im Oktober 2017 aus einem Kinderheim in Cottbus verschwunden. Ein halbes Jahr lang hatte die Polizei nach dem Mädchen gesucht, während die Mutter und deren Lebensgefährte angeblich verzweifelt waren und sich auch so vor Kameras und gegenüber Journalisten präsentierten. In Wirklichkeit hielten die beiden das Kind versteckt, erst im März 2018 wurde es bei einer unangekündigten Wohnungsdurchsuchung in Groß Schacksdorf gefunden.

Der Fall verursachte großes Aufsehen, auch weil er auf den ersten Blick an die Geschichte der Österreicherin Natascha Kampusch erinnerte, die als Kind entführt und mehr als acht Jahre in einem Haus gefangen gehalten wurde. (Tsp/dpa)