Verdächtiger gab sich als Paketzusteller aus Brandenburger Polizei fahndet mit Phantombild nach Räuber

Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes sucht die Brandenburger Polizei nach einem Räuber, der sich als Paketzusteller ausgab. Der Mann soll am 22. Februar in Petershagen-Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) an der Tür eines ahnungslosen Rentners geklingelt und ihn mit Reizgas besprüht haben, als dieser die Tür öffnete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Mit einem Komplizen soll er anschließend eine Etage des Hauses nach Wertsachen durchsucht haben. Nachdem die Täter das Haus verlassen hatten, fehlten laut Polizei Schmuck, Bargeld und ein Autoschlüssel.

Nach Angaben des Ausgeraubten soll der Gesuchte 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug eine FFP2-Maske und war in schwarz gekleidet. Die Polizei fragt, bei wem der Gesuchte noch an der Tür geklingelt hat. (dpa)

