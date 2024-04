Tagesspiegel Plus Verkäuferin beißt Täter in den Arm : Maskierter überfällt Kiosk in Berlin-Weißensee

Ein maskierter Mann hat am Montag einen Kiosk mit einem Messer überfallen. Die 59-jährige Verkäuferin wehrte sich mit Bissen und wurde selbst verletzt. Der Mann flüchtete ohne Beute.