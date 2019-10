Aufgrund von Bauarbeiten ist der Verkehr auf der Autobahn 111 in der kommenden Woche nachts eingeschränkt. Wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilt, finden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Autobahn sowie den Tunneln Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und Beyschlagsiedlung statt. Dadurch soll die Betriebs- und Verkehrssicherheit aufrechterhalten werden, heißt es aus dem Senat. Bei den nächtlichen Sperrungen sollen die Tunnel überprüft werden.

Geplant sind folgende Sperrungen:

- In der Nacht vom 28. zum 29. Oktober in der Zeit von 21bis 5 Uhr ist die A111 in beiden Fahrtrichtungen von der Anschlussstelle Am Festplatz bis Anschlussstelle Waidmannsluster Damm voll gesperrt. Stadtauswärts ist die Autobahn von 0 bis 5 Uhr zudem bis Schulzendorfer Straße gesperrt.

- In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober wird die Autobahn von 21 bis 5 Uhr stadtauswärts von der Anschlussstelle Am Festplatz bis Waidmannsluster Damm voll gesperrt.

- In den Nächten vom 30. zum 31.Oktober sowie vom 31.Oktober zum 01. November wird die A111 von 21 bis 5 Uhr stadteinwärts zwischen Waidmannsluster Damm und Am Festplatz gesperrt. Am 31. Oktober gilt die Sperrung zwischen 0 und 5 Uhr bis Schulzendorfer Straße.

[260.000 Leute, 1 Newsletter: Den Tagesspiegel-Newsletter für Reinickendorf gibt's hier - voller Debatten, Ideen, Tipps und Terminen: leute.tagesspiegel.de]



Mehr zum Thema "Betonkrebs" wird beseitigt Sperrungen auf den Autobahnen 113 und 111

Aus organisatorischen Gründen werde mit einzelnen Absperrmaßnahmen an den Zufahrten zwischen den genannten Anschlussstellen begonnen. Umleitungen seien jeweils ausgeschildert, erklärt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig bittet sie um weiträumige Umfahrung der Baustelle. (Tsp)