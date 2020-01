Aufgeregtes „ooh“, als die Mail vom Zoo hereinflattert (Überschrift: „Kleine Knutschkugeln“), Entzücken, nein, sind die süß: Erstmals seit sieben Jahren gibt es im Berliner Zoo wieder Erdmännchen-Nachwuchs. Erste Bilder zeigen die vier Jungtiere mit den markanten schwarzen Knopfaugen und Ohren und dem buschigen braunen Fell in ihrem Sandgehege.

Anfang des Jahres brachte Mutter Nanni die vier Jungtiere in den Erdmännchen-Höhlen zur Welt, am 4. Januar wurden die Tiere erstmals gesichtet, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Lange sei es „ruhig im Hause Erdmann“ gewesen, mit Nachwuchs sei nicht mehr zu rechnen gewesen, da die Erdmännchen im Zoo bereits etwas älter waren.

„Bei den Erdmännchen besteht eine Gruppe immer aus einem Alpha-Pärchen und weiteren – meist verwandten – Tieren, die als Helfer bei der Aufzucht agieren“, so Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. „Die Fortpflanzung ist nur Alpha-Männchen und -Weibchen gestattet. Sind diese jenseits des fortpflanzungsfähigen Alters, stehen die Chancen auf Nachwuchs in der Gruppe somit schlecht.“ Doch 2019 starb das damalige Alpha-Weibchen, zwei jüngere Erdmännchen-Weibchen wurden von Augsburg nach Berlin geholt. Mit Vater Josta (8) bekam die ein Jahr alte Nanni nun ihren Nachwuchs, den die beiden gemeinsam mit Tante Hanni (1) aufziehen.

Vier Erdmännchen-Jungtiere sind im Berliner Zoo zur Welt gekommen. Foto: 2020 Zoo Berlin

Erdmännchen sind Südafrika, Namibia, Angola sowie Teilen Botswanas beheimatet, heißt es vom Zoo. Sie sind Raubtiere und leben in Gruppen von bis zu 30 Tieren. Sie ernähren sich unter anderem von Insekten und werden rund 12 Jahre alt. Die Tiere werden etwa 25 bis 29 Zentimeter groß und 620 bis 970 Gramm schwer – deutlich leichter als eine gewöhnliche Hauskatze.

Am 4. Januar wurden die Tiere im Zoo erstmals gesichtet. Foto: 2020 Zoo Berlin

Erdmännchen bauen sich bis zu drei Meter unter der Erde Höhlen, tagsüber jagen sie draußen nach Nahrung. Erdmännchenwürfe umfassen laut Zoo ein bis sieben Tiere, die rund 80 Tage gesäugt werden.

Erst im vergangenen August waren im Berliner Zoo die beiden Panda-Zwillinge Meng Xiang und Meng Yuan – auch Pit und Paule genannt – zur Welt gekommen. Besucher können sie seit dieser Woche im Gehege sehen. Die beiden bringen inzwischen mehr als acht Kilogramm auf die Waage.