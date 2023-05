Von Gehweg auf Straße gerannt Autofahrerin fährt vierjähriges Kind an – Kopfverletzungen

Ein vierjähriges Kind ist am Donnerstag in Mitte angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll das Kind laut Zeugenaussagen gegen 20 Uhr in der Barfussstraße vom Gehweg zwischen den geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Eine 48-jährige Autofahrerin, die auf der Barfussstraße in Richtung Aroser Allee unterwegs war, fuhr das Kind an. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)