Von Bushido bis Finch Der Berliner Orkan Çe setzt deutsche Rapvideos in Szene

Das ehemalige Parkhaus der Berliner Hochschule für Technik in der Weddinger Triftstraße ist eines dieser Parkhäuser, in das man nicht gerne einbiegen möchte. Beengend niedrige Parkhausdecken, dunkle Ecken, Pfützen auf dem Boden. Dennoch parken hier ein Dutzend Autos. Ein blaues Metallgitter auf der ersten Etage verhindert die weitere Auffahrt nach oben. Von außen blickt man auf ein heruntergerocktes, tiefgraues Gebäude, das besonders an der Eingangspforte mit einigen Graffitis versehen ist.