Große Überraschung Tricia Tuttle wird neue Berlinale-Chefin

Die Überraschung war groß, keiner hatte den Namen auf dem Schirm: Tricia Tuttle wird künftig die Berliner Filmfestspiele leiten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth stellte die frühere Chefin des London Film Festivals BFI am Dienstag in Berlin als neue Berlinale-Chefin vor. Die US-Amerikanerin soll das Festival im April 2024 übernehmen, ihre erste Berlinale-Ausgabe wird sie 2025 leiten.

Bei einer Pressekonferenz im Berliner Gropius Bau stellt Roth die 53-Jährige kurz vor: Sie bringe 25 Jahre Festivalerfahrung mit, unter Tuttle habe das vom British Film Institute ausgerichtete Londoner Filmfestival nicht nur mehr Publikum, sondern international auch an Profil und Bedeutung gewonnen. „Sie hat den Herausforderungen der Digitalisierung kreative Strategien entgegengesetzt und das Festival bunter, vielfältiger und zugänglicher gemacht“, erklärt die Grünen-Politikerin zudem in einer Pressemitteilung.

Tuttle selbst sagte bei der Pressekonferenz, es sei ein großes Privileg, das Festival künftig leiten zu können. Die Berlinale hat sie seit den späten 90ern regelmäßig besucht, sie hat beste Erinnerungen an das glamouröse, ebenso politische wie provokante und vielfältige Filmfest. Die Berlinale sei ein Ausdruck der Stadt: Ähnlich wie London sei Berlin eine „verspielte, widerborstige, den Künsten leidenschaftlich zugeneigte und diverse Stadt“. Sie freue sich darauf, nach Berlin zu ziehen. Das großartige Erbe des Festivals, auf dem Werke von Siodmak, Lumet, Ang Lee oder Paul Thomas Anderson uraufgeührt wurden, wolle sie fortsetzen. Aufregende Zeiten seien es gerade auch für den deutschsprachigen Film.

Ein Jahrzehnt lang stand Tuttle, die einen Master in Film Studies hat und sich in Berlin als „gierigen Filmfan“ bezeichnete, dem London Film Festival vor, zunächst in stellvertretender Funktion, dann als Leiterin. Sie bringt also langjährige Erfahrung in der Organisation eines großen, kulturell anspruchsvollen, internationalen Publikumsfestivals mit, ein Riesenpfund für die Berliner Filmfestspiele.

Vor der Pressekonferenz hatte sich der Aufsichtsrat der für die Berlinale und ihre Personalien zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) unter Vorsitz von Claudia Roth mit der Empfehlung der Findungskommission befasst.

Roth hatte vor einigen Monaten angekündigt, die Berlinale solle künftig nur noch von einer Person geleitet werden als Nachfolge für die Doppelspitze aus Carlo Chatrian (52) und Mariette Rissenbeek (67), die ihr Amt in der Nachfolge Dieter Kosslicks 2019 antraten. Geschäftsführerin Rissenbeek hatte bereits Ende März angekündigt, ihren Vertrag nach der Berlinale 2024 nicht zu verlängern. Chatrian als künstlerischer Leiter gab nach Roths Bekanntgabe einer künftigen Generalintendanz eine persönliche Erklärung ab, dass er ebenfalls zum April 2024 geht. Es hatte offenbar Unstimmigkeiten zwischen den beiden gegeben. Erstmals in der Berlinale-Geschichte war das Festival von einem Leitungsduo geführt worden. Damit ist nun wieder Schluss.

Roth will nun die internationale Bedeutung der Filmfestspiele halten. Die Berlinale soll nach ihrer Vorstellung mit Cannes, Venedig oder Toronto in einer Liga spielen.

Für die Nachfolge war eine Kommission unter Vorsitz von Roth auf der Suche nach einer geeigneten Person. Mit dabei waren auch Regisseur und Oscar-Preisträger Edward Berger („Im Westen nichts Neues“), die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Anne Leppin, die Schauspielerin Sara Fazilat oder der Produzent Roman Paul.

Zahlreiche Filmschaffende hatten Roth in Zusammenhang mit dem geplanten Führungswechsel kritisiert. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 15. bis zum 25. Februar 2024 geplant. (dpa)