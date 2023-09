Von der Berlinale bis zu Brasiliens Favelas DJ Schowi legte schon für Olaf Scholz auf

Wichtig ist in dieser Nacht, dass der DJ Identifikationspunkte schafft. Eigentlich sei das in allen Nächten wichtig. Nur bitte bloß nicht die immer gleichen, vorhersehbaren Hits abspulen. Dann doch lieber Songs in abgewandelter Form spielen. Jean-Christoph Ritter möchte die Menschen auf Partys auf eine Reise mitnehmen. „Das Magische am DJing ist, dass man eine Dynamik erzeugen kann, die über Genregrenzen hinausgeht.“