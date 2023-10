Von der Heimat in die Hauptstadt Mit diesen Tipps finden Erstsemester Anschluss in Berlin

Das Abi-Zeugnis in der Tasche, die Umzugskartons gepackt: Viele zieht es zum Studieren in eine neue Stadt. Die Jahrgänge sind meist größer und anonymer, als die meisten das aus ihrer Schule gewohnt sind. Das kann dazu führen, dass man sich einsam fühlt. Doch mit diesen zehn Ideen können Studierende ganz einfach zum Semesterbeginn in Berlin neue Leute kennenlernen und Anschluss finden.

1 Ehrenamtlich engagieren

Essen bei der Tafel ausgeben, in Kursen ältere Leute beim Umgang mit Smartphone und Tablet schulen, warmes Essen und Kleidung an Obdachlose verteilen: Ein Ehrenamt kann vielfältig sein. Vor allem kommt man aber mit Menschen in Kontakt und arbeitet mit anderen an einem Projekt. Das kann zusammenschweißen und dabei helfen, das eigene Netzwerk zu erweitern. Gleichzeitig tut man Gutes, engagiert sich und übernimmt Verantwortung.

Wer sich in Berlin ehrenamtlich engagieren will, kann sich beispielsweise bei der Berliner Tafel, dem Engagementportal der Stadt Berlin oder bei der Obdachlosenhilfe informieren. Auch Jugend- und Sportvereine suchen meist motivierte ehrenamtliche Helfer.

2 Beim Uni-Sport oder einem Sportverein anmelden

Sport verbindet. Gerade in einer Mannschaft arbeitet man zusammen auf etwas hin. Die Kontakte werden sich anfangs zwar auf die gemeinsamen Trainingszeiten beschränken, später können sich daraus aber auch Freundschaften entwickeln.

Der Hochschulsport der Humboldt-Universität bietet beispielsweise auch außergewöhnliche Sportarten wie Pickleball, Schwertkampf oder Bogenschießen an und richtet sich nicht nur an Fortgeschrittene, sondern auch an die, die sich an einer neuen Sportart versuchen wollen. Die Technische Universität bietet Sport von A wie Acro Yoga bis Z wie Zumba an.

Wer im Uni-Angebot nicht fündig wird, regelmäßig auch Wettkämpfe und Turniere bestreiten will – oder schlichtweg Kontakte außerhalb der Uni knüpfen möchte – kann es auch mal bei Vereinen probieren. Ob Volleyball, Tischtennis oder Fußball: In Berlin gibt es ein breites Angebot an Sportgemeinschaften, die sich über Zuwachs freuen. Vereine bieten außerdem auch Sommerfeste und Weihnachtsfeiern an: eine gute Möglichkeit, sich auch mal über anderes als den Sport zu unterhalten.

3 Ersti-Woche nutzen

Gemeinsam über den Campus schlendern, einen ersten Blick in die Bibliotheken werfen, abends in einer Kneipentour Berlins Bars kennenlernen: Auch, wenn das nicht unbedingt für jeden was ist, lohnt es sich, alle Ersti-Angebote mitzunehmen. Dort trifft man auf viele andere Studierende, die auf das Gleiche aus sind: Anschluss finden und die neue Umgebung kennenlernen.

Die Freie Universität bietet beispielsweise bei ihren Orientierungsveranstaltungen neben zentralen Einführungsveranstaltungen auch fachspezifische Events an. Das ist eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, um nicht alleine in der ersten Vorlesung zu sitzen.

Wer bei Musik, Tanz und einer Kunstausstellung neue Leute kennenlernen will, kann das Festival für Newbies besuchen. Neben den Auftritten soll es auch Möglichkeiten zum Austausch zwischen den Studierenden geben. Das Studierendenwerk bietet die Veranstaltung am 19. Oktober im „Freiraum“ im Studentenhaus an.

4 Berliner Orte zum Vernetzen aufsuchen

Ohne Zwang und ganz spontan mit jungen Menschen ins Gespräch kommen Neuberliner beispielsweise bei den Open Plays im East61. Dort gibt es eine Beachvolleyballhalle, in der Sportbegeisterte das ganze Jahr indoor trainieren können. Donnerstags, freitags und samstags gibt es offene Spiele, bei denen alle Spieler mit egal welchem Level gemeinsam antreten. Anmelden kann man sich bis zu einer Stunde vor dem Spiel.

Für die, die lieber kickern, kann die Kickerbar am Platzwart geeignet sein, um neue Kontakte zu knüpfen. Jeden Montag findet dort ein Turnier statt. Das Kickern kostet drei Euro.

Wer einen ruhigeren Ort zum Kennenlernen sucht und gerne kreativ ist, könnte es mit Töpfern versuchen. Für Einsteiger gibt es beispielsweise bei Mikku-Keramik jeweils drei Kurstermine zum gemeinsamen Töpfern. Dort kommen bis zu drei Personen zusammen. Fortgeschrittene können die offene Werkstatt montags, mittwochs oder freitags besuchen und auf andere Kreative treffen.

5 Gemeinsam eine Sprache lernen

Polnisch, Ungarisch, Russisch, Tschechisch, Französisch und viele weiteren Sprachen können Studierende unter anderem an der HU lernen. Sprachkurse an der Uni sind eine gute Möglichkeit, um auch mit anderen Studierenden außerhalb des eigenen Fachbereichs ins Gespräch zu kommen – und Unterhaltungen kann man kaum vermeiden, wenn man eine neue Sprache lernen möchte.

An der Uni gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu engagieren und so Anschluss zu finden. © dpa/Matthias Balk

Sprachkurse an der Uni sind meistens kostenlos. Wer trotzdem über die Uni hinaus Kontakte beim Sprachenlernen sucht, kann auch einen Sprachkurs beispielsweise an der Volkshochschule in Mitte belegen. Dort gibt es auch nochmal ein anderes Angebot – neben den Klassikern beispielsweise Vietnamesisch, Hebräisch, Gebärdensprache, Indonesisch.

Mit neuen Leuten auf einer anderen Sprache ins Gespräch zu kommen, geht aber auch ganz ohne Kurs. Um beispielsweise die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, gibt es für Polnisch ein Sprach-Café mit Standorten in Pankow und Schöneberg, das täglich für alle Interessierten seine Türen öffnet.

6 An der Uni engagieren

Veranstaltungen organisieren, politisch aktiv werden, sich für die Rechte der Studierenden einsetzen: Das geht alles direkt an der Uni. Hier kommt man mit Gleichgesinnten in Kontakt und findet jahrgangsübergreifende Uni-Kontakte. Auch als Erstsemester kann man aktiv werden und sich beispielsweise in der eigenen Fachschaft engagieren. So lernt man direkt andere aus dem gleichen Fachbereich kennen und kann auch von ihren Tipps für die Klausurvorbereitungen profitieren. Gemeinsame demokratische Entscheidungen treffen können Studierende in universitären Gremien. Wer sich diese erst einmal anschauen möchte, kann beispielsweise bei der TU an einer offenen Sitzung teilnehmen.

Studentische Initiativen organisieren Projekte von Studierenden für Studierende und auch hier trifft man schnell auf neue Leute. Von einer Amnesty-Hochschulgruppe bis zu studentischen Zeitungen hat beispielsweise die HU ein Angebot an unterschiedlichen Initiativen. Wer mit ausländischen Studierenden in Kontakt kommen will, kann sich beim Buddy-Programm engagieren. Hier können sich Studierende aus unterschiedlichen Kulturen austauschen. Dabei zeigen die Buddys einer neuen Person die Umgebung und den Alltag in Berlin. Das Buddy-Programm gibt es an verschiedenen Hochschulen und dem Studierendenwerk.

7 In der Nachbarschaft aktiv werden

Die ältere Dame von obendrüber, die Familie von nebenan, die WG von gegenüber: Den Nachbarn begegnet man ständig. Warum nicht auch diese Aufeinandertreffen nutzen, um Anschluss zu finden? Zum Einzug einmal herumgehen und sich vorzustellen oder frisch gebackene Muffins zu verteilen, kann die erste Kontaktaufnahme leichter machen.

Darüber hinaus gibt es manchmal auch eigene Nachbarschaftsprogramme. Das Prinzessinnengarten-Kollektiv bietet beispielsweise auf dem Neuen St. Jacobi Friedhof in Neukölln einen Gemeinschaftsgarten an. Ebenfalls in Neukölln führt das Kollektiv Bioase gemeinsam einen Bio-Markt an der Karl-Marx-Straße, um möglichst nachhaltige und faire Lebensmittel in den Kiez zu holen.

8 Mentoring-Programme

Um im ersten Semester neue Leute kennenzulernen und Unterstützung für den Studienstart zu bekommen, bieten sich auch Mentoring-Programme der Uni an. Dort nehmen ältere Studierende die Erstis an die Hand und geben ihnen Tipps für den Studienalltag und Orientierung. Außerdem vernetzen sie die Studierenden untereinander.

Die FU bietet das Mentoring-Programm für einzelne Fachbereiche an. Die HU hat beispielsweise für Studierende mit nicht-akademischem Hintergrund ein Programm.

9 Apps, Chatgruppen und Mitbewohner

Auf Social-Media-Plattformen gibt es verschiedene Gruppen, in denen sich neue Berliner untereinander vernetzen und gemeinsam etwas unternehmen. Dabei gibt es solche Gruppen auch extra für Studierende. Auch in Ersti-Chat-Gruppen der Unis verabreden sich Studierende losgelöst von den Veranstaltungen in der Ersti-Woche zum gemeinsamen Kennenlernen.

Wer in Wohnheime und WGs zieht, hat den Vorteil, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Bei einem gemeinsamen Kochen oder einem Kneipenabend lernt man seine Mitbewohner nochmal besser kennen. Um mit einzelnen Personen oder mit Leuten aus der direkten Nachbarschaft Kontakt aufzunehmen, gibt es eigene Apps und Websites, etwa Bumble for Friends, Nebenan.de oder Spontacts.

10 Lerngruppen

Wenn das Semester erst mal angelaufen ist, geht es schnell auf die erste Klausurenphase zu. Wer in einer Lerngruppe arbeitet, kann sich nicht nur über die Klausur austauschen. Wenn die Klausurenphase vorbei ist, gibt es vielleicht die Möglichkeit, sich auch mal abseits vom Lernstress zu treffen und ins Gespräch zu kommen.