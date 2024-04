Tagesspiegel Plus Vorfall am Bahnhof Zoo in Berlin : Frau zündet anderer Frau die Haare an

Am Bahnhof Zoo soll eine 39-Jährige einer 42-Jährigen die Haare angezündet haben. Diese konnte das Feuer selbstständig löschen. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen.