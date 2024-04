Wahlkampf in Berlin Parteien wollen zur Europawahl 100.000 Plakate aufhängen

Im anstehenden Wahlkampf für die Europawahl am 9. Juni wollen allein die sechs größeren Parteien in Berlin zusammen rund 100.000 Wahlplakate aufhängen oder aufstellen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der weitaus größte Teil wird ab Sonntag an Laternen befestigt. Hinzu kommen Hunderte Großplakate zum Aufstellen im Quer- oder Hochformat, sogenannte Wesselmänner.