In vielen Städten werden an diesem Donnerstag die Sirenen heulen. In Berlin bleibt es still. Stattdessen werden Handys vibrieren und Radiosendungen unterbrochen werden. Seit den 1990ern gibt es in Berlin keine Zivilschutzsirenen mehr. Der Grund: Berlin ist zu dicht besiedelt.

Vor Gefahren könne nicht genau genug gewarnt werden, so die Senatsinnenverwaltung. Eine Sirene aus Kreuzberg hört man auch noch in Schöneberg. Die Situation dort könnte aber eine ganz andere sein. Mit Sirenen ließen sich zwar Warnungen, Entwarnungen und teilweise die Gefahrenursachen kommunizieren, aber keine Handlungsempfehlungen oder genauere Informationen.

Stattdessen gibt es Nina. Nina ist klein. Nina ist fünf Jahre alt und Nina kann vor Gefahren warnen. NINA, so heißt die Warn-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK): die Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Seit 2015 werden über die App Warnmeldungen und Handlungsempfehlungen bei Bränden, Stromausfällen, Terrorlagen oder gefährlichen Industrieunfällen verschickt.

Am Warntag, Donnerstag, 10. September, werden alle, die die App installiert haben, folgende Meldung erhalten: "Bundesweiter Warntag 2020 – Probewarnung; Bundesland: Land Berlin; In Deutschland findet heute der Warntag2020 mit einem bundesweiten Probealarm für alle Warnmittel statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung; Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihre Nachbarn."

Nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz wird ab 2020 jährlich am zweiten Donnerstag im September zur Probe gewarnt. Erstmals seit 30 Jahren. Die Warnmeldung kommt an diesem Tag einheitlich und bundesweit vom BBK.

Im tatsächlichen Katastrophenfall können in Berlin die Polizei, die Feuerwehr und die Innenverwaltung Warnmeldungen verschicken. Wer wann den Alarm auslöse, das hänge von dem Schwerpunkt der Gefahrensituation ab, teilt die Senatsinnenverwaltung mit.

Außerdem werden Meldungen des Deutschen Wetterdienst und der Hochwasserportale der Bundesländer weitergegeben. Im Ernstfall wird zuerst das betroffene Gebiet bestimmt und dann eine Nachricht an alle betroffenen Menschen verschickt. In der App können einzelne Orte oder auf Wunsch auch der aktuelle Standort abonniert werden.

Soll ich zu Hause bleiben oder lieber nach draußen fliehen? In der Warnmeldung stehen neben dem Anlass auch immer konkrete Handlungsempfehlungen. Wenn die Gefahr gebannt ist, wird über Nina entwarnt.