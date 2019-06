Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter in Brandenburg sind alarmiert: Die hochsommerlichen Temperaturen im Land könnten zu neuen schweren Bränden führen. Aktuell gelten in allen Landkreisen die höchsten Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5, außer in Oberhavel und Oder-Spree mit der mittleren Gefahrenstufe 3. Nachdem am Sonnabend bereits ein 1000 Quadratmeter großes Waldstück bei Teupitz im Dahme-Spreewald-Kreis gebrannt hatte, blieb der Forst bis Sonntagmittag von weiteren Feuern verschont.

Allerdings gab es am Sonntag bereits mehrere Flächenbrände, unter anderem in Cottbus und entlang der Bahnstrecke von Bad Liebenwerda nach Falkenberg (Elster) auf der Höhe von Beyern im Elbe-Elster-Kreis. Letzterer war gegen 13 Uhr noch nicht vollständig gelöscht, da das Feuer an verschiedenen Stellen aufflackerte. Ursache könnten sowohl weggeworfene Zigarettenkippen als auch Funken von Zügen sein. Die Feuerwehr in Brandenburg und Berlin, wo es bis zum Mittag keine Wald- und Flächenbrände gab, bittet alle Menschen um besondere Achtsamkeit.