Ja, ist denn schon Weihnachten? Das ist doch der Stern von Bethlehem, der da einen Ausflug ins beschauliche Reinickendorf gemacht hat. Prominent prangte er in der Nacht zum 14. Juli er über dem Tegeler See und will uns wohl etwas sagen. Kommt da ein Wunder auf uns zu?

Ein bisschen Zeit zum Spekulieren bleibt noch: Der Komet „Neowise“ – korrekt hört er übrigens auf den romantischen Namen „C/2020 F3“ – wird noch ein bis zwei Wochen zu sehen sein, schätzt unser Leser Lutz Essers, am Berliner Himmel in nördlicher Richtung. Je dunkler die Umgebung, umso erkennbarer „Neowise“, klar.

Der Himmelskörper ist übrigens erst am 27. März vom Nasa-Weltraumteleskop entdeckt worden. Jetzt spaziert er durchs All, kommt der Erde immer näher. Aber keine Sorge, auch am 23. Juli, wenn er unserem Planeten am nächsten ist, wird er den Mindestabstand wahren. Nicht 1,50 Meter, sondern 103 Millionen Kilometer ist er dann entfernt.

Wunder in Reinickendorf... vielleicht macht da ein Flughafen zu? Und woanders einer auf? Aber das grenzte ja wirklich an Magie.