Wasserrohrbruch an Weihnachten Feuerwehr pumpt Keller einer Berliner Pflegeeinrichtung aus

In der Bernauer Straße in Gesundbrunnen hat sich am Montag einen Wasserrohrbruch ereignet. Wie die Berliner Feuerwehr auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter) mitteilt, haben sich dadurch große Mengen Wasser in einer Pflegeeinrichtung angesammelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zeitweise soll die Energieversorgung in der Einrichtung im Berliner Bezirk Mitte gefährdet gewesen sein. Laut Angaben der Feuerwehr konnten die Berliner Wasserbetriebe das Wasser schließlich abschiebern. Der Keller wurde leergepumpt und die Schäden beseitigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vier Stunden vor Ort.