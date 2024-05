Tagesspiegel Plus Wegen Fanmeile und weiteren Veranstaltungen : Straße des 17. Juni in Berlin ab Montag für Monate gesperrt

In knapp sechs Wochen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Am Brandenburger Tor wird es dazu wieder eine Fanmeile geben. Die Straßensperrungen beginnen schon jetzt.