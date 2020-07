Brauchen Berliner Kita-Kinder nach einer überstandenen Erkältung eine Gesundschreibung vom Arzt? Nein, sagt die Berliner Senatsbildungsverwaltung. Nachdem es in der Vergangenheit in vielen Kitas Unklarheiten über diese Frage gegeben hat, ist dazu am Freitag eine entsprechende Empfehlung an Berliner Kitas versendet worden, die als Ergänzung zum Musterhygieneplan zu verstehen ist, wie die Senatsbildungsverwaltung mitteilte.

Grundsätzlich gelte, dass kranke Kinder nicht in die Kita gehen sollten, sagte Sandra Scheeres (SPD), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Bei der Wiederaufnahme der Kinder sei jedoch kein ärztliches Attest oder ein Corona-Test erforderlich.

Eltern seien aber angehalten, zu bestätigen, dass ihr Kind in den letzten 48 Stunden keine Symptome hatte, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen.

„Mit der Rückkehr zum Regelbetrieb erreichen uns immer wieder Fragen, wie Kitas verfahren sollen, wenn Kinder zum Beispiel unklare oder sehr leichte Symptome aufweisen oder zu einer Risikogruppe gehören“, sagte Scheeres.

Die Kita muss am Ende entscheiden

Letztlich müsse dazu immer vor Ort und je nach Fall entschieden werden. Hätten Kinder Anzeichen für eine akute Atemwegsinfektion, die ein Hinweis auf eine Covid-19-Erkrankung sein kann, dürfen sie nicht in die Kita.

Eltern hatten zuvor berichtet, dass ihre Kinder aus der Kita nach Hause geschickt wurden, weil sie Schnupfen hatten, oder genießt haben. Damit sie zurückdürfen, sei eine Gesundschreibung vom Arzt verlangt worden. Allerdings schreiben viele Ärzte solche Atteste nicht. Mediziner berichteten von weinenden Eltern in Arztpraxen, die um eine Gesundschreibung gebettelt haben.

Das Problem: Viele Eltern haben während der Zeit, in denen die Kitas geschlossen waren, ihren Urlaub aufgebraucht. Nun stehen sie erneut vor dem Problem, dass ihre Kinder nicht betreut werden. (Tsp)