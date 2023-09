Wegen spätsommerlichen Temperaturen Berlins Frei- und Strandbäder erweitern ihre Öffnungszeiten für das Wochenende

Mit viel Sonne, einem meist wolkenlosen Himmel und Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad können sich die Berliner:innen auf ein spätsommerliches Wochenende freuen. Der Sommer kehrt zu einem Zeitpunkt zurück, zu dem meteorologisch gesehen bereits der Herbst begonnen hat. Die Freibadsaison ist so gut wie vorüber, und einige Freibäder haben ihren Betrieb eingestellt oder eingeschränkt - zumindest eigentlich.

Denn auch die Berliner Bäder-Betriebe reagieren auf das unerwartet hochsommerliche Septemberwetter und kündigten am Freitag an: am Sonnabend und Sonntag sollen den Berliner:innen die Sommer- und Strandbäder länger zur Verfügung stehen. Und auch das Sommerbad Gropiusstadt öffnet für das Wochenende wieder seine Becken und Bahnen.

In insgesamt 21 Bädern kann am Wochenende zu folgenden Uhrzeiten geplanscht und geschwommen und werden:

Sommerbad Gropiusstadt, 8:30 bis 17:00 Uhr (das Hallenbad bleibt geschlossen)

Sommerbad Humboldthain, 7:00 bis 18:00 Uhr

Sommerbad am Insulaner, 7:00 bis 20:00 Uhr

Sommerbad Kreuzberg, 7:00 bis 19:00 Uhr

Sommerbad Mariendorf (Rixdorfer Str.), 9:00 bis 18:00 Uhr

Sommerbad Neukölln, 8:00 bis 19:00 Uhr

Sommerbad Olympiastadion, 10:00 bis 18:30 Uhr

Strandbad Wannsee, 10:00 bis 19:00 Uhr

Sommerbad Wilmersdorf, 7:00 bis 20:00 Uhr

Sommerbad Wuhlheide, 11:00 bis 17:30 Uhr

Auch die von privaten Pächtern geführten Strandbäder haben am bevorstehenden Wochenende geöffnet.

Strandbad Grünau, 10:00 bis 19:00 Uhr

Strandbad Plötzensee, 9:00 bis 22:00 Uhr

Strandbad Weißensee, 10:00 bis 19:00 Uhr

Strandbad Tegel, 11:00 bis 20:00 Uhr

Strandbad Friedrichshagen; 10:00 bis 19:00 Uhr

Strandbad Lübars, 9:00 bis mind. 18:00 Uhr

Strandbad Orankesee, 10:00 bis 19:00 Uhr

Strandbad Jungfernheide, 10:00 bis 19:00 Uhr

Strandbad Wendenschloss, 10:00 bis 20:00 Uhr

Die Sommerbäder in Britz und das Forumbad Olympiastadion sind ebenfalls geöffnet.