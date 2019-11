Asbest-Verdacht in Berlin-Zehlendorf: Bei Renovierungsarbeiten sind in zwei Räumen des Rathauses Zehlendorf Asbestspuren gefunden worden. Das teilte das Bezirksamt am Freitag mit. Den Angaben zufolge seien mögliche Spuren in zwei Räumen entdeckt worden, die ein Ingenieurbüro daraufhin untersuchte und in einem Gutachten bestätigte, dass es sich dabei um "schwach gebundenen Asbest in Spuren (Klasse 1 = weniger als 1 Prozent) handele.

Die betroffenen Räume sollen nun gesperrt werden und weitere Untersuchungen im Rathaus stattfinden. „Durch das in der ersten Dezemberwoche zu erwartende Ergebnis der Untersuchung kann die Gefährdungslage abgeschätzt und weitere erforderliche Maßnahmen geplant werden“, teilte das Bezirksamt mit.

Die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski, teilte mit, sie habe es den Mitarbeitern in den betroffenen Bauteilen des Gebäudes freigestellt, ob sie dort arbeiten wollen, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen. „Durch diese Maßnahme wird es zwischen dem 02. Dezember 2019 und 06. Dezember 2019 zu Unregelmäßigkeiten bei den Öffnungszeiten der einzelnen Fachämter, unter anderem Jugendamt, Rechtsamt, Amt für Bürgerdienste und Stadtplanungsamt im Rathaus Zehlendorf kommen. Ich bitte dies zu entschuldigen.“ (Tsp)