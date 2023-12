„Wenn notwendig, die Nacht der Repression“ : Berlins Bürgermeister kündigt hartes Vorgehen gegen Silvester-Randale an

Bei einer Pressekonferenz in Neukölln kündigte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an, dass Ausschreitungen in der Stadt nicht geduldet werden.