Wer hat Celine Werner gesehen? Berliner Polizei sucht 14-Jährige aus Charlottenburg

Die Berliner Polizei bittet mit einem Lichtbild um Mithilfe bei der Suche nach der 14-jährigen Celine Genevieve Werner. Sie befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, teilten die Beamten am Sonntag mit.

Die Jugendliche soll am Samstagabend die Kindernoteinrichtung in der Mindener Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf verlassen haben. Sie wurde zuletzt gegen 21.50 Uhr gesehen.

Die Berliner Polizei beschreibt Celine Werner wie folgt: Größe: 1,50 m bis 1,55 m

Kurze, schwarze Haare (auf dem Foto noch blond) Kleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens: Schwarzer oversized Hoodie

Schwarze oversized Hose

Die Polizei Berlin möchte wissen, wer die Minderjährige seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen hat. Außerdem fragen die Beamten, wer weitere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann.

Zu Bürodienstzeiten ist die Polizei unter der Telefonnummer (030) 4664 273400 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten sollen sachkundige Personen nach Polizeiangaben die Tel. (030) 4664 271100 kontaktieren. Die zuständige Direktion ist in der Charlottenburger Chaussee 75C, heißt es in der Mitteilung. (Tsp)