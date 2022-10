„Wie Fische schlafen“ Berliner Familiennacht am 8. Oktober – Neue Impulse für Freizeitangebote

Zur 12. Familiennacht am 8. Oktober öffnen rund 120 Veranstaltungsorte in allen Bezirken der Stadt ihre Türen und laden Kinder und ihre Familien am Abend und in der Nacht zu außergewöhnlichen Erlebnissen ein.

Museen, Theater, Familienzentren, Planetarien, Parkanlagen, Kirchen, Moscheen und Bibliotheken bieten unter dem Motto „Miteinander füreinander in Berlin!“ einmalige Angebote – kostenlos oder zu besonders günstigen Preisen.

Das Eröffnungsfest der 12. Familiennacht findet in diesem Jahr in der Alten Mälzerei Lichtenrade, Steinstraße 37, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg statt, mit einem Mitmachprogramm der dort ansässigen Institutionen – Stadtbibliothek, Musikschule Leo Kestenberg, Kindermuseum unterm Dach und Albert-Einstein-Volkshochschule.

Nach der offiziellen Eröffnung durch den Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung, Aziz Bozkurt, und Bezirksstadtrat Tobias Dollase werden Suli Puschban und die Kapelle der guten Hoffnung mit einem Mitmachkonzert beste Familiennachts-Stimmung verbreiten.

„Zum Zuhören, Ausprobieren und Mitmachen“

Ballspielangebote von Hertha BSC, ein Programm zur Verkehrssicherheit der Polizei, Bilderbuchkino, digitale Apps, VR-Brillen und Roboter, Experimente, Malerei und Rätselspaß laden in und um die Stadtbibliothek zum großen Familienspaß ein. „Eine Nacht am Meer“ erleben alle Neugierigen im Kindermuseum unterm Dach.

Hier erfährt man, wie Fische schlafen und warum der Mond das Meer bewegt. Verkleidet als leuchtende Meeresbewohner:innen können Kinder auf dem Ausstellungsfloß den schönsten Geschichten lauschen.

Impressionen von der Berliner Familiennacht 2021. © Foto: Kay Herschelmann

Die Leo Kestenberg Musikschule spielt „Zauberhafte Nachtmusik“ und stellt Instrumente wie das seltene Cimbalom vor – zum Zuhören, Ausprobieren und Mitmachen. Der große Spiegelraum lädt mit Trommelmusik zum Tanzen ein.

Mini-Schnupperkurse der Volkshochschule, zum Beispiel in der brasilianischen Kampfkunst Capoeira, vervollständigen das bunte Programm. Außer dem Eröffnungsfest stehen mehr als 140 Veranstaltungen in allen Bezirken der Stadt und im Umland für Kinder zwischen zwei und 14 Jahren auf dem Programm der Familiennacht, die zum Bauen, Basteln, Klettern, Tanzen, Schätzesuchen, Rätsellösen, Naturerforschen, Stockbrotbacken und zu Spiel und Spaß mit der ganzen Familie einladen.

Mit dabei sind zum Beispiel das FEZ Berlin, das Extavium Potsdam, die Brotbäckerei Märkisches Landbrot, das Alliierten-Museum, das Zeiss-Großplanetarium, das Figurentheater Grashüpfer, die Freilandlabore Britz und Marzahn, das Staatsballett, die Jugendkunstschule oder das Schloss Oranienburg.

Die Familiennacht wird vom Berliner Bündnis für Familie organisiert. Ziel der Familiennacht ist es, Familien in Berlin stärker in den Mittelpunkt zu rücken und neue Impulse und Vernetzungen für familiäre Freizeitangebote zu schaffen.

Alle Angebote der 12. Berliner Familiennacht finden sich hier: familiennacht.de

