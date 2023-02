Wilde Entdeckung am Berliner Schäfersee „Mit der U-Bahn ist der Biber nicht gefahren“

Das ist ja ein komischer Fisch, den Tagesspiegel-Leser Jürgen Erdmann am Westufer des Berliner Schäfersees schwimmend abgelichtet hat. Tatsächlich handelt es sich um einen abgeknabberten Baumstamm, vermutlich eine Erle, die er unlängst am West- und an anderen Ufern des Schäfersees vorfand. Die Vermutung: Ein Biber war’s!

Wie, Biber am Berliner Schäfersee? Dass es vor Ort Enten, Schwäne, Kormorane, Waldkäuze, diverse Fisch- und viele weitere Tierarten gibt, das ist klar. Dass sich irgendwann sogar ein paar ausgesetzte Wasserschildkröten am See breitgemacht haben, dass ist vor allem im Sommer gut erkennbar. Die Biberinfo aber ist neu. Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf in seiner neuen Ausgabe.

Derk Ehlert, Wildtierreferent bei der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, hat die Fotos von Leser Erdmann gesehen und ist sich sicher: „Es ist ohne Frage das Werk eines Bibers, der vor ein paar Wochen überraschend am Schäfersee aufgetaucht ist.“

Vermutlich handele es sich um ein junges Männchen, das – wie es bei den semi-aquatischen Nagetieren üblich sei – das „Hotel Mama“ verlassen habe, so Ehlert. Denn der Biber ist territorial, teilt sich seine Nahrung nicht mit Artgenossen. „Wenn er dann dort, wo er gerade ist, keinen Lebensraum mehr hat, wandert er sternförmig, in alle Himmelsrichtungen, ab und sucht sich einen freien Platz zur Ansiedlung“, erklärt Wildtierexperte Ehlert.

Vom Volkspark Rehberge und weiter nach Spandau?

Möglich sei, dass der Biber während der regnerischen Tage aus dem Südwesten, beispielsweise aus dem Bereich Schillerpark oder den Rehbergen, zum Schäfersee gekommen sei. „Wir wissen nicht genau wie, aber mit der U-Bahn ist der Biber nicht gefahren“, scherzt Ehlert. Vielmehr vermutet er den Schwarzen Graben, der unter anderem zur Entwässerung des Schäfersees dient und vom Volkspark Rehberge im Wedding ganz bis nach Spandau zum Hohenzollernkanal hin verläuft. Der Graben selbst ist verrohrt, als Biotop für den Biber komme er daher nicht in Frage, weiß Ehlert.

Manch ein Biber werde bei der Wanderung überfahren. Sobald er es jedoch geschafft habe, sicher am neuen Wohnort anzukommen, mache er es sich dann für unbestimmte Zeit gemütlich.

Sie befreien die Ufer von Bäumen

Die streng geschützten Tiere sind reine Vegetarier. „Eine ihrer wichtigen Aufgaben ist es, das Ufer von Bäumen zu befreien“, erklärt Wildtierreferent Ehlert. Das würde verhindern, dass Ufer erodieren, also weggeschwemmt werden.

Der Bezirk sei laut Ehlert über den Neu-Reinickendorfer Biber informiert, man habe den Schäfersee im Blick. Wenn der Nager große Schäden verursachen würde, würde man eingreifen und könnte Schutzmaßnahmen an Bäumen ergreifen, beispielsweise Estrich anzubringen. Das Tier einzufangen und umzusiedeln, das sei jedoch nicht üblich und auch rechtlich schwer möglich.

120 Biber leben wohl wieder in der Stadt

Vielmehr ist die Bibersichtung ein Positivum, denn es sieht aus, als habe Berlin seinen alten Biberbestand wieder erreicht. „Wir können es nicht genau sagen, vermuten aber 120 Tiere in Berlin“, berichtet Ehlert.

Noch vor etwa 30 Jahren habe man es sich nicht träumen lassen, dass die fast ausgerotteten Biber wieder auftauchen. Denn sie wurden jahrhundertelang gejagt, ihr Fell zu Mützen und Kragen verarbeitet. Ihren Schwanz, die Kelle, habe man als Fastenspeise sogar gegessen, weiß Ehlert.

Unbedingt auf die Hunde aufpassen!

Doch die Biber hätten es ab den 1990-er Jahren geschafft, sich selbst zu rehabilitieren, was Ehlert als großen Erfolg wertet – „und der erste Biber war sogar Reinickendorfer! Es sind wunderschöne Tiere, die in Berlin gern gesehen sind“, schwärmt Ehlert

Wenn Sie nun also ein Exemplar antreffen, ob am Schäfersee, im Tegeler Fließ oder in Heiligensee, nehmen Sie Rücksicht – und am besten wie Leser Jürgen Erdmann die Kamera in die Hand. Füttern ist, wie bei allen Tieren am Schäfersee, nicht erlaubt, und noch etwas ist wichtig: Lassen Sie Ihre Hunde angeleint. „Man sollte seine Hunde nicht an die Biber ranlassen, denn die werden so immer wieder verletzt. Hunde sind gute Schwimmer, und es kann vorkommen, dass sie viel zu nah an die Biber oder ihren Bau rangehen.“

