Wildschwein in Seenot, Waschbär mit Piercing Die kuriosen Tierrettungseinsätze der Berliner Feuerwehr

Erst klemmte ein Wildschwein in Oberschöneweide unter einem Auto fest, später geriert eines im selben Ortsteil auf der Spree in Seenot. Zwei Tiereinsätze an einem Tag, zu denen die Berliner Feuerwehr und Polizei ausrücken mussten. Ob es sich bei dem Wildschwein um dasselbe Tier handelte, ist unklar.