„With Choc and Charme“ Ein Berliner Dandy verkauft Schokolade mit Leidenschaft

Das Tolle an Schokolade? „Es ist ein Produkt, bei dem es immer um Glück geht: Entweder will man jemanden anderen glücklich machen – oder sich selbst“, beschreibt Ronald Kellner seine Leidenschaft für die dunkle Köstlichkeit. Vor kurzem hat der Berliner im Dandy-Look in Prenzlauer Berg den Schokoladen-Laden „With Choc and Charme“ eröffnet. Der Willy Wonka der Prenzlauer Allee hat Tafeln aus 50 Ländern im Sortiment. Sein aktueller Favorit? Eine Schokolade von Solkiki aus Schottland, mit Kakaobohnen, die in Whiskeyrauch geröstet wurden.

Kosten kann man dieses Genussmittel in eleganter Atmosphäre, mit Pfauenfedertapete und Art-déco-Anklang. Dazu Charleston-Musik, und der Hausherr steht natürlich im Zweireiher mit farbigem Einstecktuch hinter der Theke. Kellner schätzt nicht nur bei seinen Anzügen das Handwerk, sondern auch bei seiner Schokolade. Viele der Kleinstmanufakturen, von denen er seine Ware bezieht, verschreiben sich traditionellen Rezepten und innovativen Aromawelten zugleich.

Zum Flair des Ladens gehört es, dass man bei der Beratung häufig eine kostenlose Geschichtsstunde obendrauf bekommt. So weiß Kellner zum Beispiel, dass Dresden die älteste Schokoladenstadt Deutschlands ist: Im 18. Jahrhundert wurde in Sachsen zum ersten Mal Vollmilchschokolade hergestellt. Mit Eselsmilch, das war damals hip. So viel ist von der Manufaktur Jordan & Timanus verbrieft – dass Teile der Familie in die Schweiz auswanderten und das Renommee der dortigen Schokolade begründeten, gehört zu Legendenbildung.

Eine ungewöhnliche Haltung hat Kellner übrigens zum Thema Alkohol in Schokolade: „Hier übertüncht viel zu oft billiger Schnaps eine mittelmäßige Schokolade. Aber ich kann Alkohol mit Schokolade empfehlen: Aktuell habe ich zum Beispiel eine paar spannende Tafeln auf Lager, die hervorragend zu einem Gin Tonic passen.“