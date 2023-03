„Würde die Polizei mich im Zweifelsfall schützen?“  Wie Berliner Schüler mit dem Schmerz nach Hanau umgehen

Über drei Jahre ist es her, dass neun Menschen durch die Hände eines Rassisten ihr Leben verloren. Ihre Namen: Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Gökhan Gültekin, Kaloyan Velkov, Ferhat Unvar, Vili Viorel Paun, und Fatih Saraçoglu.

Zahlreiche Angehörige und Initiativen leisten seit dem Anschlag in der hessischen Stadt unermüdliche Arbeit, dass die Geschichten der Opfer gehört und Teil der deutschen Erinnerungserzählungen werden. Zu ihnen gehören Hiyam Biary und Elona Beqiraj, Leiterinnen von „Solange wir erinnern“ – sie legen ihren Fokus auf Jugendarbeit mit Berliner Schüler:innen.

Die 21-Jährige und die 26-Jährige haben sich am Maxim Gorki Theater kennengelernt, und ihr Projekt mit Unterstützung des Hauses entwickelt. Seit Oktober 2022 arbeiten sie an zwei Berliner Schulen eine „künstlerische Intervention“ aus. Zu der Frage: Wie kann man zu einer Gedenkkultur und würdevollen Erinnerung an die Todesopfer der rechten Gewalt in Hanau beitragen? Ergebnis sind mehrere künstlerische Formate, erschaffen von Schüler:innen der Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg und des Eckener-Gymnasiums in Tempelhof, die auch im Maxim Gorki Theater wurden.

Kunst als Tool der Selbstermächtigung

Rassismus und rechte Gewalt in der Bundesrepublik werden auch heute noch häufig aus der allgemeinen deutschen Geschichtsschreibung ausgeklammert, ganz besonders die Auswirkungen dieser Taten auf Betroffene. Besonders an Schulen werde sich noch viel zu wenig mit den politischen und gesellschaftlichen Implikationen von Rassismus auseinandergesetzt, genau wie mit der Bedeutung einer kritischen Betrachtung des Handelns von Politik und Behörden, erzählen die beiden Frauen.

Rostock-Lichtenhagen, die NSU-Morde, Mölln, Solingen, Halle – Rechte Gewalt hat in Deutschland Struktur und Kontinuität. Elona Beqiraj, Projektleiterin „Solange wir erinnern“

„Aus diesem Grund haben wir unser Projekt in zwei Hälften geteilt. Zunächst ging es in der Arbeit mit den Schüler:innen um Wissensvermittlung und Sensibilisierung“, erklärt Beqiraj. „Hanau war kein Einzelfall“, sagt die 26-Jährige und zählt auf: „Rostock-Lichtenhagen, die NSU-Morde, Mölln, Solingen, Halle – rechte Gewalt hat in Deutschland Struktur und Kontinuität.“

Schüler:innen bringen sie die Chronik des braunen Terrors mithilfe von interaktiven Stationslaufen näher, sie haben mit QR-Codes, Videos und Lyrik gearbeitet. „Wir haben danach bei vielen einen Zustand der Fassungslosigkeit, des Frusts und der Ohnmacht erlebt“, erinnert sich Hiyam Biyari zurück. „Die Schüler sagten Sätze wie: ‚Ich begreife, dass das, was meiner Mutter passiert, Rassismus ist.’ Oder: ‚Ich hinterfrage, ob ich in diesem Land sicher bin und ob mich die Polizei im Zweifelsfall schützt.‘ An dieser Stelle kommt die Kunst ins Spiel.“

Hiyam Biyari und Elona Beqiraj, 21 und 26 Jahre alt, haben sich am Gorki Theater kennengelernt. Ob sie das Projekt künftig für weitere Schulen anbieten werden, wissen sie noch nicht. Erst mal wollen sie nämlich ihr Studium beenden. © Marie Konrad

Biary und Beqiraj nutzen Kunst als Werkzeug der Selbstermächtigung, um sich mitzuteilen, ein Ventil, um die Wut zu kanalisieren. „Wir haben den Schüler:innen hier die Freiheit gegeben: Was willst du starten? Wir versuchen die Ressourcen zu stellen und Mentor:innen für dein Vorhaben zu finden“, erklärt Beqiraj.

Sich in der eigenen Sprache ausdrücken

Herausgekommen sind am Eckener-Gymnasium ein Podcast mit dem Namen „Lass uns reden und erinnern“, ein 30-seitiges Booklet mit Gedichten, Comics und Briefe an Hanau, ein Doku-Film und eine Kunstinstallation. An der Carl-von-Ossietzky-Schule hat die Schulleitung einen offiziellen Gedenktag organisiert, mit Podiumsdiskussionen und Workshops. Der Darstellendes-Spiel-Kurs einer 12. Klasse hat außerdem eine Bühnenperformance auf die Beine gestellt, die sie im Gorki Theater aufführten – mit Tanz und vorgetragener Lyrik.

Um die Kinder und Jugendlichen beider Schulen während des Prozesses zu unterstützen, luden die Frauen andere Künstler:innen und Medienschaffende ein, wie den Filmemacher Joshua Kantara. „Uns war besonders wichtig, dass es sich bei allen Expert:innen auch um migrantisierte Menschen handelt“, betont Biyari. Es gehe um Repräsentation – vor allem in Schulkassen, in denen Schüler:innen mit Migrationshintergrund einen hohen Anteil stellen. Überhaupt, sagen die beiden, mache es einen großen Unterschied, „ob irgendeine Anna-Lena sich nach vorne stellt und etwas über Rassismus erzählt, oder ob zwei migrantisierte Frauen wie wir darüber sprechen“.

Ich habe durch dieses Projekt gemerkt, wie viel es bringt, für so eine Sache zu kämpfen. Leander, Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule

Im schulischen Kontext werde Schüler:innen selten die Freiheit zugestanden, ihre Gedanken frei zu äußern und ihre Emotionen zu kommunizieren. „Ich glaube Lehrer:innen als auch Schüler:innen brauchen, dass jemand von außen herantritt und den Schüler:innen noch mal anders begegnet“, sagt Hiyam Biary.

Biary bringt ihren Ansatz auf den Punkt, indem sie betont, dass während ihrer Stunden kein universelles Richtig oder Falsch gebe, jede Frage sei von Relevanz wäre. Außerdem wollten sie die Kinder und Jugendlichen dazu ermutigen, sich in ihrer eigenen Sprache auszudrücken. Es sei „sehr authentisch, sehr echt, sehr ungefiltert, wenn junge Menschen erinnern und daraus etwas schaffen. Das ist es, was Menschen anregt, nachzudenken“, sagt Elona Beqiraj.

Sie könnte recht haben: Direkt nach der Präsentation im Gorki wurde der Kurs der Carl-von-Ossietzky mit ihrer Bühnen-Performance für weitere Auftritte angefragt. Am 29. März führen die Schüler:innen ab 18 Uhr ihre Performance im City-Kino in Berlin-Wedding auf. Der Eintritt ist frei.

Auch die Angehörigen der Opfer in Hanau sind mittlerweile auf das Projekt aufmerksam geworden. So hat die Mutter von Ferhat Unvar die Schüler:innen darum gebeten, an ihrer Stelle einen Preis entgegenzunehmen, welcher der Ferhat-Unvar-Bildungsinitiative in Berlin verliehen werden soll.

Den Kindern und Jugendlichen bedeutet das besonders viel. Leander, Schüler an der Carl-von-Ossietzky, sagt: „Ich habe durch dieses Projekt gesehen, wie viel es bringt, für so eine Sache zu kämpfen. Am Anfang hat jeder von uns gedacht: Mit unserer Performance werden wir uns blamieren. Aber letztendlich haben wir so viele Anfragen aus verschiedenen Bundesländern bekommen und nehmen sogar einen Preis entgegen.“ Seine Mitschülerin Selina ergänzt: „Allein der Gedanke, dass wir die Eltern der Verstorbenen auch dadurch stolz gemacht haben – das ist sehr schön. Die Mütter und Väter wissen: An mein Kind wird erinnert.“

„Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst“, schrieb Ferhat Unvar einmal, der nur 23 Jahre alt werden durfte. Die Schüler:innen wollen dafür sorgen, dass er und die anderen acht noch lange weiterleben.

