Wegen eines Kabelbrands in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Wuhlheide ist der Fern- und Regionalverkehr zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) seit Montagmorgen eingeschränkt. Der Staatsschutz ermittelt wegen eines mutmaßlich politisch motivierten Brandanschlags. Die Bahn geht davon aus, dass noch bis Dienstagabend mit Verspätungen und Umleitungen zu rechnen sei. "Unsere Mitarbeitenden arbeiten mit Hochdruck an den Reparaturen", sagte eine Bahnsprecherin am Abend dem Tagesspiegel.

Laut Polizei war es am Montagmorgen zu dem Brand gekommen. Brandstiftung und eine politisch motivierte Tat seien nicht auszuschließen, sagte eine Sprecherin. Es ermittelt der Staatsschutz.

Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ (MOZ) berichtet. Demnach war bei der Zeitung ein Schreiben eingegangen, das von den mutmaßlichen Tätern stammen soll. Es ist auch auf der Seite "Kontrapolis" einsehbar. Die Verfasser bringen darin die Brandstiftung in Verbindung mit dem Tesla-Werk südöstlich von Berlin. „Ziel unserer Sabotage sind die 3000 Pendler:innen gewesen, die in der Gigafactory arbeiten“, heißt es in dem Schreiben, das von "Klima- und Antikriegsaktivist:innen" unterschrieben ist. "Das „Weiter so“ unökologischer, teurer, ressourcenzerstörender E-Mobilität wollen wir stoppen."

Gestört ist momentan der Fernverkehr aller EC-Züge auf dem Abschnitt Berlin-Frankfurt (Oder) – auf genau der Strecke also, über die momentan viele Menschen auf der Flucht aus der Ukraine nach Berlin kommen. Das ist auch den mutmaßlichen Tätern bewusst: "Über die sabotierte Strecke kommen täglich mehrere Tausend Menschen aus der Ukraine in Berlin an", heißt es in dem Schreiben. "Es sind die gleichen Schienen, auf denen täglich das russisches Öl in die Hauptstadt rollt." Ziel der Aktion seien demnach auch "dutzende Züge mit russischem Öl und Kohle Richtung Hauptstadt" gewesen. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Schreiben.

Was genau die Verkehrsstörungen für die betreffenden Züge bedeuten, konnte die Bahnsprecherin am Abend nicht sagen. Der S-Bahnverkehr in Berlin ist hingegen nicht betroffen.

Auch auf der Linie RE1 von Magdeburg nach Frankfurt (Oder) entfallen vorerst die Halte zwischen Berlin-Wannsee und Erkner, wie die Bahn am Montag mitteilte. Die Züge werden demnach über Gesundbrunnen und Lichtenberg umgeleitet. Es komme zu Teilausfällen und Verspätungen.

In der Tesla-Fabrik beginnt am Dienstag die Produktion. Von Berlin aus ist das Gelände mit der Linie RE1 erreichbar. dpa/Tsp