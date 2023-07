Zum Tod von Jane Birkin Sie brauchte weder Handtaschen noch Männer

Am 14. Februar twitterte ich: „Ich habe vergangene Nacht ein paar Dummheiten gemacht. Die klügste Dummheit davon war, mir für 147,50 Euro eine Karte für das Konzert von Jane Birkin zu kaufen.“ Es wäre ihr letztes Konzert in Berlin gewesen. Vergangenes Wochenende starb sie. In Frankreich wurde sie natürlich „la Birkin“ genannt. Nach ihr wurde auch kein unnützer Platz benannt, sondern eine Handtasche.

Vom Tod der 76-Jährigen erfahre ich aus dem Radio. Auf dem Weg zu meiner Schwester in Südfrankreich. Eigentlich verabscheue ich R.I.P.-Attitüde, wenn Promis sterben: Dieser anmaßende Anspruch der Generation Social Media, man habe eine ganz exklusive Beziehung zu Promis gehabt, die alle anderen ausschließt.

Aber Jane Birkin habe ich wirklich bewundert. Während in Deutschland Uschi Glas und Klimbim Sex verkörpern sollten, setzte sie neben Romy Schneider und Alain Delon am Swimmingpool neue Maßstäbe für Erotik. Seitdem trug sie den Stempel „Sexsymbol“. Aber danach kam noch ein halbes Jahrhundert Leben und das größte Sexualorgan ist ja das Gehirn.

Jane Birkin machte Serge Gainsbourg zum Star

Der erwachsenen Frau verdanken wir wunderbare Sätze wie über ihre erste Scheidung im Alter von gerade mal 22 Jahren: „Sonst wäre ich wohl immer noch Mrs. John Barry, die zweifellos immer noch seine Schildkrötensuppe aufwärmt.“

Ihr zweiter Ehemann war Serge Gainsbourg. Wie so oft, wenn es heißt, der Komponist oder der Regisseur hat die Sängerin oder die Schauspielerin „entdeckt“, so war es auch hier eigentlich andersrum: Erst die 18 Jahre jüngere Jane machte Gainsbourg, der bis dahin vor allem hinter den Kulissen agierte, mit „Je t’aime … moi non plus“ zum Star.

Sie kreierte den lässigen Pariser Look mit Korbtasche. Während dieser Tage die Warteliste in der Hermès-Boutique in Saint-Tropez auf eine Birkin Bag noch länger wird, erzählte die Namensgeberin auf Nachfrage stets, sie selbst habe nur eine einzige: „Wozu braucht eine Frau mehr als eine Handtasche?“

Noch weniger als Handtaschen brauchte sie Männer. Nachdem sie Gainsbourg einen neuen Look verpasst hatte, verließ sie ihn. Ein weiteres Phänomen, das zahlreiche Frauen – auch in Prenzlauer Berg – bis heute kopieren.

Jane Birkin war bis zum Schluss kreativ

Das Cover der „Paris Match“ zeigt Jane Birkin vor 40 Jahren. Das finde ich perverser als ihr berühmtes Duett. Als wäre der Höhepunkt des Lebens, den eine Künstlerin erreichen kann, die Rolle der sexy jungen Frau. Dabei war sie bis zum Schluss kreativ. Arbeitete mit zahlreichen Künstlerinnen wie Kate Bush und Feist. Verarbeitete 2017 den Tod ihrer ältesten Tochter auf einem Album. Kämpfte gegen Krebs. Überlebte einen Schlaganfall. Verkraftete das Alter.

Anders als Brigitte Bardot versteckte sie sich auch dann nicht. Zeigte ihr Gesicht, gezeichnet von Schmerz. Den Körper, der die Last eines Lebens trug.

Zuletzt trat sie öffentlich im Februar in Paris auf. Für das abgesagte Konzert im März 2023 in Berlin hätte ich jede Dummheit der Welt begangen.