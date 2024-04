Zunächst auf sechs Monate angelegt Modellprojekt soll Rettungsstellen in Berlin entlasten

Um Rettungsstellen zu entlasten, haben die DRK Kliniken Berlin-Köpenick und die Kassenärztliche Vereinigung Berlin ein Modellprojekt begonnen. Patienten mit leichteren Symptomen solle eine Behandlung am selben Tag in einer der Arztpraxen auf dem Gelände der DRK Kliniken in Köpenick angeboten werden, wenn es freie Termine gebe, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung zu dem „DispoAkut“ genannten Modellprojekt am Montag. Alternativ würden sie in der Rettungsstelle behandelt.