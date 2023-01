Zusammenstoß mit Autofahrer Mopedfahrer beim Linksabbiegen in Berlin-Pankow schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Autofahrer ist ein 37 Jahre alter Mopedfahrer in Berlin-Pankow schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann am Freitagabend mit seinem Moped im Ortsteil Niederschönhausen unterwegs, als er auf die Provinzstraße abbog.

Dabei fuhr ein 64-jähriger Autofahrer ihn an, der aus der entgegengesetzten Richtung kam und ebenfalls in die Provinzstraße bog. Der 37-Jährige kam mit einem Bruch im linken Unterschenkel in ein Krankenhaus. Der 64-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. (dpa)

