Zwei Unfälle bei Alkoholfahrten Mann landet mit mehr als zwei Promille auf Berliner U-Bahngleis

Zwei betrunkene Autofahrer sind am Sonntagmorgen in Berlin-Hellersdorf verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 33-Jähriger mit mehr als zwei Promille Atemalkohol auf die Gleise der U-Bahnlinie 5. Ein 61-Jähriger krachte mit 2,67 Promille bei einer Falschfahrt gegen eine Ampel.

Nach Angaben der Behörde fuhr der 33-Jährige gegen 5.30 Uhr von einem Parkplatz in der Etkar-André-Straße, die in der Nähe des Bahnhofs Kienberg/Gärten der Welt verläuft. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Mann über eine Grünfläche und durchbrach einen Zaun. Auf dem Weg habe er einen Fußgänger angefahren. Dann sei der 33-Jährige mit dem Auto die Böschung hinuntergefahren und auf dem U-Bahn-Gleisbett zum Stehen gekommen.

Nachdem er zunächst zu Fuß geflüchtet sei, hätten ihn Polizisten letztlich in der Nähe festgenommen. Er erlitt den Angaben zufolge lediglich Schürfwunden an den Händen. Der 22-jährige Fußgänger kam mit einer leichten Beinverletzung ins Krankenhaus. Eine 38-Jährige, die ebenfalls in dem BMW gesessen habe, sei unverletzt geblieben.

61-Jähriger fuhr in die falsche Richtung

Während der Bergungsmaßnahmen der Berliner Feuerwehr war der Zugverkehr der U5 vorübergehend unterbrochen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Ebenfalls am Sonntagmorgen war ein 61-Jähriger laut Behörde gegen 5 Uhr mit seinem BMW in der Stendaler Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Riesaer Straße unterwegs. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als der Falschfahrer ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkam.

In Höhe der Janusz-Korczak-Straße kam der 61-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Laut Polizei entstand dabei ein hoher Sachschaden. Der 61-Jährige versuchte den Angaben zufolge weiter in Richtung Riesaer Straße zu flüchten, sein beschädigtes Auto blieb jedoch stehen.

Der Betrunkene blieb unverletzt, sei aber wegen seiner starken Alkoholisierung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde ihm in einem Polizeigewahrsam Blut abgenommen und er wurde entlassen – zu Fuß. (dpa, Tsp)