Zwei Verletzte im Berliner Sea Life Riesen-Aquarium geplatzt – eine Million Liter Wasser laufen aus

Das Großaquarium Aquadom im Berliner Sea Life ist geplatzt. Das sagte ein Polizeisprecher, der sich am Freitagmorgen vor Ort befand. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es zwei Verletzte. „Es läuft immer noch Wasser in alle Richtungen und auf die Straße“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegen 8 Uhr dem Tagesspiegel. 100 Feuerwehrleute und 100 Polizisten sind im und rund um das Hotel DomAquaree zwischen Fernsehturm und Berliner Dom im Einsatz.

Wegen der schweren Beschädigungen am Großaquarium müssen auch die Gäste des umgebenden Hotels DomAquaree das Gebäude verlassen. Das erklärte der Feuerwehrsprecher am Morgen. Rund 350 Personen hätten sich noch im Hotel befunden.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 5.43 Uhr. Im Großaquarium des Hotels sei etwas geplatzt, hieß es. „Von der Außenwand war dabei Glas umhergeflogen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Zwei Menschen seien dabei verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Das Atrium des Hotels Dom Aquaree ist verwüstet und liegt in Trümmern. In dem Hotel war ein riesiges Aquarium geplatzt. Wasser strömte bis auf die Straße. © tnn/dpa

„Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich“, teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Es laufe „massiv“ Wasser auf die Straße, hieß es von der Polizei.

Laut der Verkehrsinformationszentrale ist die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden ab der Spandauer Straße gesperrt. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn.“

Die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden ist ab der Spandauer Straße gesperrt. © Reuters/Michele Tantussi

Bislang keinerlei Hinweise auf einen Anschlag

Die Ursache ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge noch immer unklar. „Wir gehen aktuell von einem Schadensfall aus“, sagte ein Polizeisprecher gegen 8.20 Uhr dem Tagesspiegel. Ein hinzugezogener Statiker des Bezirksamts Mitte sollte prüfen, inwiefern sich der Vorfall auf die Baukonstruktion des Hotels ausgewirkt hat.

Für einen gezielten, gewaltsamen Anschlag auf das Großaquarium in Berlin gibt es laut Polizei bislang keinerlei Hinweise. „Im Moment überhaupt nicht“, antwortete ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf eine entsprechende Frage.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“ Alle rund 1500 Fische, die dort lebten, seien nun nicht mehr im Wasser.

Nach Angaben der Feuerwehr lief ein großer Teil des Wasser wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden. Das zerstörte Erdgeschoss wurde mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht.

Das Großaquarium Aquadom im Sea Life in Berlin war nach Angaben der Betreiber im Internet das „größte, zylindrische freistehende Aquarium der Welt“, eine vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin. Es war ein Behälter aus Acrylglas, der 16 Meter hoch war und einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurch fahren.

Der Aquadom im Sea Life nach Sanierungsarbeiten. (Archivbild) © dpa/Annette Riedl

In dem Becken lebten demnach etwa 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten. Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser. Das wären 1000 Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von 1000 Tonnen. Das Aquarium wurde den Angaben zufolge bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. (mit dpa)

