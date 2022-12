Zwei Verletzte im Berliner Sea Life Riesen-Aquarium geplatzt – Innensenatorin spricht von Materialermüdung

Das Großaquarium Aquadom im Berliner Sea Life ist geplatzt. Das sagte ein Polizeisprecher, der sich am Freitagmorgen vor Ort befand. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es zwei Verletzte. „Es läuft immer noch Wasser in alle Richtungen und auf die Straße“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegen 8 Uhr dem Tagesspiegel. 100 Feuerwehrleute und 100 Polizisten sind im und rund um das Hotel DomAquaree zwischen Fernsehturm und Berliner Dom im Einsatz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wegen der schweren Beschädigungen am Großaquarium müssen auch die Gäste des umgebenden Hotels DomAquaree das Gebäude verlassen. Das erklärte der Feuerwehrsprecher am Morgen. Rund 400 Personen hätten sich noch im Hotel befunden. Sie würden jetzt auf umliegende Hotels verteilt.

Ein älteres Ehepaar hatte erst kurz zuvor ins Hotel eingecheckt. „Das ganze Bett hat gewackelt“, berichtet die Frau. „Ich habe gedacht, das ist ein Erdbeben“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 5.43 Uhr. Im Großaquarium des Hotels sei etwas geplatzt, hieß es. „Von der Außenwand war dabei Glas umhergeflogen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Zwei Menschen seien dabei verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

„Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich“, teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Es laufe „massiv“ Wasser auf die Straße, hieß es von der Polizei.

Laut der Verkehrsinformationszentrale ist die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden ab der Spandauer Straße gesperrt. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn.“

Die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden ist ab der Spandauer Straße gesperrt. © Reuters/Michele Tantussi

Innensenatorin: Es deutet auf Materialermüdung hin

Nach ersten Erkenntnissen scheint Materialermüdung zum Platzen des Aquadoms geführt zu haben. „Die Ermittlungen zur Ursache ist natürlich noch nicht abgeschlossen, erste Anzeichen deuten jedoch auf eine Materialermüdung“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Nun gehe es darum, die Schäden zu erfassen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. So müssten Gebäude und Verkehrswege geprüft werden. „Mit Blick auf die schiere Kraft, die gewirkt hat, und die Temperaturen, fürchte ich leider das Schlimmste was die Tiere betrifft“, sagte Spranger weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Wir gehen aktuell von einem Schadensfall aus“, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. Für einen gezielten, gewaltsamen Anschlag auf das Großaquarium in Berlin gibt es laut Polizei bislang keinerlei Hinweise. „Im Moment überhaupt nicht“, antwortete der Sprecher am Freitagmorgen auf eine entsprechende Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“ Alle rund 1500 Fische, die dort lebten, seien nun nicht mehr im Wasser.

Nach Angaben der Feuerwehr lief ein großer Teil des Wasser wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden. Das zerstörte Erdgeschoss wurde mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht. Ein Statiker des Bezirksamts Mitte wurde hinzugezogen, um zu prüfen, ob das Hotelgebäude Risse aufweist und ob Einsturzgefahr besteht.

Nach Tagesspiegel-Informationen war das Wasser auch in die sich unmittelbar vor dem Hotel befindliche Tiefgarage mit mehreren Untergeschossen gelaufen. Die Feuerwehr habe sich dort mit Tauchern auf eine mögliche Rettungsaktion vorbereitet, hieß es.

Dies sei allerdings nicht erforderlich gewesen. Den Angaben nach hatte sich das Wasser verteilt und musste nicht abgepumpt werden. An den parkenden Autos waren keine Schäden entstanden.

Das Erdgeschoss ist fast nicht begehbar. Sprecher der Berliner Feuerwehr

Eine Hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes sucht derweil im Erdgeschoss des Hotel unter den Trümmern nach vermissten Personen. „Es sieht aus wie im Krieg“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das Erdgeschoss ist fast nicht begehbar.“ Ein Teil der Fische liege dort noch herum.

Was mit den Fischen geschehen ist

Die Stadträtin für Umwelt im Bezirk Mitte, Almut Neumann (Grüne), und Staatssekretär der Senatsumweltverwaltung Markus Kamrad sind vor Ort. Ihnen zufolge waren bei dem Vorfall alle großen Fische im Sea-Life-Aquarium gestorben, die kleineren sind allerdings noch am Leben. Diese befänden sich in einem Aquarium im Keller, hieß es. Weil es keinen Strom gebe, seien die Fische in Gefahr. Gelinge es nicht bald, den Strom anzustellen, würden die Fische in den Zoo gebracht, hieß es weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das scheint jetzt der Fall zu sein. Für bedrohte Fischarten gebe es ein spezielles Programm, an dem das Sea Life teilnehme, sagte Geschäftsführer Uwe Abraham dem Tagesspiegel. Dort seien andere Zoos gelistet, die jetzt Becken vorbereiten. Die Fische in den anderen Etagen lebten, erläuterte Abraham. Das Wasser stehe dort nur in einer Höhe von etwa zwei Zentimetern. Jedoch könne es nicht sichergestellt werden, dass sie weiterhin versorgt würden. Den Angaben des Sea-Life-Chefs zufolge werden sie gerade zu anderen Zoos abtransportiert.

In der Spandauer Straße registriert die Polizei die Hotelgäste. Feuerwehr und BVG haben diesen einige Meter weiter jeweils einen Bus zur Verfügung gestellt, damit sie sich darin wärmen können. Die Straße war am Morgen spiegelglatt, die BSR streute Sand und Salz. Zum Glück habe es sich beim Wasser aus dem Aquarium um Salzwasser gehandelt, sagte der Feuerwehr-Sprecher. „Bei Süßwasser wäre es noch schlimmer gewesen“.

Giffey im Gespräch mit einer Einsatzkraft am Sea Life. © Reuters/Michele Tantussi

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kam zum Unglücksort. Sie sprach von einem „Tsunami“, der sich auf die Straße ergossen habe, aber auch von „Glück im Unglück“. „Wäre es eine Stunde später passiert, hätte man von einem großen menschlichen Schaden ausgehen müssen“, sagte Giffey und dankte den Einsatzkräften am Sea Life.

Das Unternehmen Sea Life äußerte sich „bestürzt“ über die Zerstörung des Großaquariums. Derzeit versuche das Unternehmen, mehr Informationen von den Eigentümern des Aquadoms zu erhalten, teilte Sea Life am Freitagmittag mit. Sea Life rief dazu auf, von Spekulationen abzusehen, „bis die Hintergründe des Unglücks geklärt sind“. Der Aquadom gehört laut Sea Life nicht dem Unternehmen.

Die genauen Besitzverhältnisse blieben zunächst unklar. Sea Life betreibt in dem betroffenen Hotelgebäude ein großes Aquarium. Der Besuch des nun zerstörten Aquadoms konnte über die Internetseite von Sea Life ebenfalls gebucht werden.

Das Großaquarium Aquadom im Sea Life in Berlin war nach Angaben der Betreiber im Internet das „größte, zylindrische freistehende Aquarium der Welt“, eine vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin.

Der Aquadom im Sea Life nach Sanierungsarbeiten. (Archivbild) © dpa/Annette Riedl

Es war ein Behälter aus Acrylglas, der 16 Meter hoch war und einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurch fahren.

In dem Becken lebten demnach etwa 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten. Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser. Das wären 1000 Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von 1000 Tonnen.

Das Aquarium wurde den Angaben zufolge bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. (mit dpa)

Zur Startseite