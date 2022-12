Tagesspiegel Plus Zwischen Ente und Entzug in Plötzensee : So wird Weihnachten im Berliner Gefängnis gefeiert

In der JVA gibt es Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen, der Erzbischof hält eine Predigt. Alkohol ist streng verboten, doch die Gefangenen sind erfinderisch.