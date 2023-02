Berlinale-Vorverkauf Alles zu den Tickets und Spielstätten

Am Montag um 10 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf der 73. Berlinale, Tickets sind in diesem Jahr nur über die Berlinale-Website (www.berlinale.de) erhältlich. Der Verkauf beginnt jeweils drei Tage vor der Vorstellung um 10 Uhr. Die Karten für den Berlinale Publikumstag am 26. Februar und für die Verti Music Hall sind bereits ab dem 13. Februar erhältlich. Pro Person und Vorstellung können maximal zwei Tickets gebucht werden (für die Sektion Generation bis zu fünf).

Die Karten sind nicht an einen bestimmten Platz gebunden. Die Vorstellungen kosten 15 Euro (im Berlinale Palast 18 Euro, in der Reihe Generation 6 Euro), am Publikumstag beträgt der Kartenpreis 11 Euro. Für Vorstellungen in der Reihe Generation können zudem auch Karten für Gruppen ab sechs Personen telefonisch bestellt werden (ab 3,50 Euro pro Ticket). Für alle Fragen ist das Festivalbüro täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Nummer 030/25920259 besetzt.

Das Festival empfiehlt das Tragen einer FFP2-Maske

Die gekauften Karten werden per E-Mail als Mobile Tickets beziehungsweise als print@home-Tickets zugestellt und sind bis zum Beginn der Vorstellung buchbar. Der Online-Ticketshop wird stets aktualisiert, sodass für bereits ausgebuchte Vorstellungen zurückgegebene Tickets jederzeit wieder zur Verfügung gestellt werden können. Am Vorstellungstag gibt es, je nach Verfügbarkeit, eine Ermäßigung für Schüler:innen, Studierende, Menschen mit Behinderung, Arbeitslose, Bürgergeld-Empfänger:innen, Inhaber:innen des Berlin-Ticket S und Teilnehmer:innen am Bundesfreiwilligendienst.

Mit Ausnahme der Reihe Generation gilt für alle Vorstellungen eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren. In diesem Jahr gibt es für den Besuch der Berlinale-Vorstellungen keine Hygiene-Vorschriften mehr. Das Festival empfiehlt jedoch das Tragen einer FFP2-Maske. Bei Erkältungssymptomen sollte auf den Kinobesuch verzichtet werden.

Die Spielstätten Akademie der Künste Hanseatenweg 10

Berlinale Palast Marlene-Dietrich-Platz 1

Cinemaxx Potsdamer Straße 5

Titania Gutsmuthsstraße 27/28

Cubix Rathausstraße 1

Delphi Filmpalast Kantstraße 12a

Filmtheater am Friedrichshain Bötzowstraße 1–5

Haus der Berliner Festspiele Schaperstraße 24

HAU1 Stresemannstraße 29

HAU2 Hallesches Ufer 34

HAU3 Tempelhofer Ufer 10

Kino Arsenal Potsdamer Straße 2

Kino International Karl-Marx-Allee 33

Manifesto Market Potsdamer Platz Potsdamer Straße 7

Silent Green Kulturquartier Gerichtstraße 35

Urania An der Urania 17

Verti Music Hall Mercedes-Platz 2

Zoo Palast Hardenbergstraße 29aBerlinale goes Kiez Berlinale goes Kiez Blauer Stern Hermann-Hesse-Straße 11

Bundesplatz-Kino Bundesplatz 14

fsk Kino Segitzdamm 2

Il Kino Nansenstraße 22

Justizvollzugsanstalt Plötzensee Friedrich-Olbricht-Damm 16

Kino im Zeiss-Großplanetarium Prenzlauer Allee 80

Thalia Potsdam Rudolf-Breitscheid-Straße 50

UCI Luxe Gropius Passagen Johannisthaler Chaussee 295

Auch in puncto Inklusion macht die Berlinale weitere Fortschritte. In fast allen Spielstätten gibt es eine begrenzte Anzahl von Rollstuhlplätzen, mit Ausnahme des Delphi Filmpalasts und dem Filmtheater am Friedrichshain. Elf Vorführungen werden mit Audiodeskription angeboten, elf weitere Programme mit deutschen Untertiteln und einem Q&A mit Gebärdensprache. Detaillierte Informationen finden sich auf berlinale.de/inklusion oder telefonisch unter 030/25920950. Für die Audiodeskription wird die App Greta benötigt.

Und auch in diesem Jahr geht die Berlinale wieder in die Kieze, Sondervorstellungen gibt es in den Kinos Bundesplatz (Wilmersdorf), dem Thalia in Potsdam, den Gropius Passagen (Gropiusstadt), dem fsk (Kreuzberg), dem Blauen Stern (Pankow), im Il Kino (Neukölln), der Justizvollzugsanstalt Plötzensee und im Zeiss-Großplanetarium (Prenzlauer Berg). Die Verleihung des Goldenen Ehrenbären an Steven Spielberg findet in Anwesenheit des Regisseurs am 21. Februar im Berlinale Palast zur Vorführung von „The Fabelmans“ statt. (Tsp.)

