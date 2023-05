Schauspieler und Influencer im Delphi Filmpalast Alte und neue Filmgesichter auf dem „Bunte New Faces“-Award

Die Zeitschrift „Bunte“ wird dieses Jahr 75. 1948, ein guter Jahrgang. Gemeinsam mit „Bunte“, die als Wartezimmer-Bibel bundesweit Bekanntheit erlangte, erblicken beispielsweise Otto Waalkes, Olivia Newton-John, Alice Cooper und Joschka Fischer das Licht der Welt. Und auch einer der „Bunte“-Hauptprotagonisten: Der neue britische König Charles III. Als sich Donnerstagabend das Who-is-Who der deutschen Filmbranche zum jährlichen „Bunte New Faces“-Award im Delphi Filmpalast trifft, ist allerdings keiner der Genannten dabei. Weder meine Oma noch der ehemalige Prinz Charles. Dafür aber eine illustre Runde alter und neuer Filmgesichter. Und auch einige alte, die neu gemacht wurden.

Direkt vor der Tür laufe ich Schauspielerin Katrin Wrobel in die Arme. Sie war 2002 Miss Germany. Damals hießen Models noch Fotomodelle, ihre 45 Jahre sieht man Katrin dennoch nicht an. Sie ist in eine Fachdiskussion über Petfluencer vertieft. Ich lerne, das hat nichts mit Vorspiel zu tun, sondern mit Haustieren, und werfe mich enttäuscht ins Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet. Vor mir wird dort gerade Noella Mbomba durchgereicht. 2022 glänzte sie bei „Germany’s Next Topmodel“ mit skurrilen Posen und erfand unter anderem den menschgewordenen Flitzebogen. Heute bleibt sie anatomisch unauffällig.

Unsere Autorin Marie von den Benken kann es sich nach eigener Aussage nicht erlauben, den Roten Teppich zu meiden. © action press/Bieber, Tamara

Schauspielerin Merle Collet punktet im zartrosa Suit mit hellblauen Blümchen, den sie vermutlich bei Guildo Horn hat mitgehen lassen. Lea Zoë Voss (vergangenes Jahr hier als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert) kommt ohne männliche Begleitung. Eine weitere Enttäuschung für die Tratsch-Notizblöcke der Boulevardpresse. Immerhin hält sich hartnäckig das Gerücht, Tommi Schmitt (50 Prozent von „Gemischtes Hack“) hätte Mega-Influencerin Caro Daur gegen Voss ausgetauscht.

Ich versuche, meiner Lieblings-Autorin Ronja von Rönne zuzuwinken. Sie sieht mich aber nicht. Ronja meidet Rote Teppiche, ich kann an keinem vorbeigehen. Naja, sie kann es sich leisten, denn sie verwandelt Melancholie in Kunstwerke aus Buchstaben, während ich mich mit anonymen YouTube-Uni-Absolventen auf Twitter rumschlage. Als ich nach dem Fotografen-Schaulaufen im Foyer ankomme, treffe ich Alex von Trentini, den Friseur der Schönen und Reichen.

Und von Kim Hnizdo. Disclaimer: Kleiner Spaß. Kim Hnizdo ist meine All Time Nummer Eins GNTM-Gewinnerin und verwandelt mit ihrer Schönheit jeden Friseursalon in Hollywood-Blockbuster. Alex verrät mir, dass er demnächst wieder Weltstars in Cannes frisiert. Wer es nicht kennt: Die internationalen Filmfestspiele von Cannes gelten als das „Bunte New Faces“ Frankreichs.

Sofie Eifertinger kam strahlend und hochschwanger zum Event. © action press/AEDT

Schauspielerin Rebecca Kunikowski trägt ein zauberhaftes Ensemble aus Pink und Rot und hat ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für mich dabei. Da können sich Timur Bartels, Axel Milberg und Gisa Flake eine Scheibe abschneiden. Alle kommen unentschuldigt ohne Geschenk. Meine Charlottenburger Lieblingsnachbarin Natalia Avelon erscheint im Zebra-Look. Sie gibt die Ronja von Rönne und ignoriert mich. Vermutlich, weil auch sie kein Geschenk dabeihat.

Als die Verleihung beginnen soll, ruft „Bunte“ mit strengem Glockenspiel in den Saal. Verzweifelt raunt ein Fotograf dem Orga-Team zu, ob er denn jetzt auch reingehen oder auf Matthias Schweighöfer warten soll? Warten auf Matthias Schweighöfer. Comedy-Dauerbrenner auf Berliner Events. Demnächst als sechstündiger Theaterepos an der Schaubühne. Mit Lars Eidinger als Schweighöfer. Und Heino Ferch als Roter Teppich.

Auch Anne-Marie Waldeck und Matthias Weidenhoefer gaben sich die Ehre. © action press/AEDT

Bevor es im altehrwürdigen Kinosaal losgeht, animiert Moderatorin Thelma Buabeng zum auflockernden Fitness-Tanz. Kurz flackert ein wenig Animations-Atmosphäre aus längst verdrängten Cluburlauben auf, aber am Ende zieht sich tatsächlich eine Steh-Polonaise durch den Delphi-Palast. Chefredakteur Robert Pölzer lässt sich sogar zu einem Moonwalk hinreißen. Anschließend verrät er, Freunde hätten ihm früher prophezeit, mit seinem Gesicht käme er nie ins Münchner P1. Was für eine Heldenreise. Heute entscheidet quasi er, wer ins P1 kommt. Was seine Freunde inzwischen machen: unklar.

Axel Milberg (l), Schauspieler, und Robert Pölzer (r) , Chefredakteur der «Bunten» tanzen bei der Preisverleihung. © dpa/Christoph Soeder

Ein paar Reihen vor mir jubelt Sofie Eifertinger dem Film „Elaha“ zu, für den sowohl Regisseurin Milena Aboyan als auch Hauptdarstellerin Bayan Layla mit Preisen nach Hause gehen. Ob Eifertinger bis zum Ende bleibt, kann nicht seriös vorhergesagt werden. Bei ihr steht minütlich die Geburt ihres ersten Kindes an, das trotz großer Verbundenheit zu „Bunte“ nicht während der Awardshow geboren werden soll.

Spätestens, als nach der Verleihung in der Quasimodo-Bar Aperols rumgereicht werden, ist alles wieder wie immer. Beruhigend. Man versichert sich, demnächst jetzt aber wirklich essen zu gehen, nur um sich dann auf der Fashion Week zufällig über den Weg zu laufen und die Absicht wortreich zu untermauern. Ich freue mich schon.