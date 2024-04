Eun Sun Kim debütiert bei den Berliner Philharmonikern Energie, die Brandblasen schlägt

Einverstanden: Musik ist kein Sport. Aber dass an diesem denkwürdigen Abend die geballte Frauenpower siegreich vom Platz gehen wird, das ist schon klar, kaum, dass die erste Konzerthälfte begonnen hat. Zunächst liegt das an der litauischen Star-Sopranistin Ausrine Studyte. Sie strahlt eine Energie ab, an der man sich Brandblasen holen kann.