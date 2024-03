Flucht vor den Brexit-Folgen Britisches Kult-Label eröffnet Plattenladen in Berlin

Wenn ein legendärer Plattenladen in Berlin eröffnen soll, gehört ein bisschen tuschelndes Geheimnis dazu. Dass die britische Plattenladenkette Rough Trade ein erstes Geschäft in Kontinentaleuropa eröffnet, genauer: in Berlin-Neukölln, war schon seit Ende letzten Jahres bekannt. Auch dass die Eröffnung um den „Record Store Day“ am 20. April stattfinden soll, war klar. Aber jetzt steht es offiziell fest: Der neue Laden von Rough Trade wird sich im ebenso neuen „Kalle Neukölln“ in der Karl-Marx-Straße befinden.